Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial.

El Plenario de Secretarios/as Generales de Agmer tuvo lugar este jueves donde se exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial.

El Plenario de Secretarios/as Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ) tuvo lugar este jueves en Villaguay y desde el sindicato se exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial.

"Los resultados de la política económica de Milei apoyada en cada una de sus medidas por Rogelio Frigerio tienen gravísimas consecuencias", advirtió el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales , que se reunió este jueves en Villaguay.

En la declaración que se difundió tras el encuentro, el Plenario denunció que "el gobierno de Rogelio Frigerio aplica el programa de ajuste achicando el Estado en todos aquellas funciones de protección social, servicios fundamentales, el sistema sanitario y educativo".

Además, cuestionó al ministro de Economía, Fabián Boleas, quien "equilibra las cuentas provinciales a costa de los trabajadores". Y precisó: "El balance de su gestión junto al gobernador Frigerio se resume en una pérdida del 45 % de nuestro sueldo respecto de la canasta básica, que hoy se ubica en $1.632.505, mientras que el cargo testigo docente se encuentra en $910.000".

Parte del comunicado de Agmer

En un extenso comunicado, Agmer indicó: "En el Proyecto de Presupuesto 2027 el gobierno de Milei volvió a expresar que piensa de la educación pública. El porcentaje del PBI para Educación y Cultura es del 0,79% contra el 6% que estaba establecido bajo la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo y que estuvo vigente hasta el año pasado".

"Fondos como el FONID y Conectividad permanecen eliminados, el Instituto Nacional de Educación Técnica y los programas de infraestructura escolar siguen en su mínima expresión y la Formación Docente sigue bajo el recorte permanente", agregaron.

"En este contexto complejo, la elección unánime de los congresales de tener nuestro representante vocal en OSER, tal como lo establece la ley, es un acierto que se ratifica día a día en la defensa del derecho a la salud de las y los afiliados", indicaron.

"La lucha de nuestro sindicato por un sistema de alimentación saludable en nuestros comedores escolares es expresión de ello. Como lo es la lucha por el salario, por el presupuesto educativo, por la estabilidad laboral, por cada una de nuestras reivindicaciones pedagógicas, educativas y laborales frente al Consejo General de Educación. Convocamos a la docencia a que sigamos unidos en la lucha por más escuela pública, por más derecho social a la educación, por dignidad y derechos para nuestro pueblo", cerraron.

Luego exigieron una serie de puntos: