El lateral izquierdo, que jugó los 24 partidos del semestre (23 como titular), no estará desde el arranque frente al Rojo y hasta podría quedar fuera de los convocados.

Si a algo se acostumbraron los hinchas de Boca y cuanto jugador salió a la cancha con la camiseta azul y amarilla en este último tiempo es a ver pasar como una flecha a Lautaro Blanco por la banda izquierda. El lateral surgido de Rosario Central no se perdió ningún partido del ciclo de Rodolfo Arruabarrena y este domingo ante Independiente, por fin, le llegará la hora de descansar.

Después de jugar, jugar y jugar sin parar, el zurdo ni siquiera formaría parte de la convocatoria frente al Rojo . Lo cierto es que es el Domingo Faustino Sarmiento de este equipo: un futbolista que no falta nunca y que, además, le suma un nivel muy alto. Tan es así que está en la órbita de la Selección Argentina y que lleva nada menos que siete asistencias en lo que va del semestre ; la última, a Lautaro Di Lollo para abrir el marcador frente a Vasco da Gama en el Maracaná.

Hasta ahora, el rosarino de 27 años lleva disputados 23 de los 24 encuentros de esta segunda parte del año como titular. En el partido restante, frente a Gimnasia de Mendoza, ingresó a los 23' del segundo tiempo. De esas 23 presencias en el 11 inicial, solamente dos veces fue reemplazado. El balance da que jugó 2024' de los 2190' que lleva Boca en el semestre, un altísimo 92.5% del tiempo total.

Lautaro Blanco, el infaltable de Boca que por fin tendrá descanso

Lautaro Blanco, el infaltable de Boca que por fin tendrá descanso

En Río de Janeiro, por primera vez, Blanco mostró síntomas de cansancio. Sobre el cierre de la primera etapa, evidenció una molestia física que hizo preocupar al Vasco Arruabarrena, pero que no le impidió disputar el segundo tiempo de la semifinal. Cuando amagó a salir, el Vasco mandó a calentar a Malcom Braida, quien pica en punta para jugar contra Independiente, y a Ayrton Costa, que si bien siempre jugó como zaguero en Boca, tiene experiencia en el puesto y asoma como alternativa viable.

Su única suplencia, en Mendoza, tuvo el debut del pibe Matías Satas en el lateral izquierdo. La alta cantidad de minutos de Blanco en cancha hicieron que Braida haya tenido solo dos titularidades y un ingreso desde el banco, siempre como lateral derecho.

Más allá de este cambio, la idea es sostener a gran parte del equipo que ganó en Brasil, con la necesidad de sumar de a tres para sostenerse en la cima de la tabla anual y tratar de trepar lo máximo posible en la Zona A del Torneo Clausura, de cara a un mejor posicionamiento para los playoffs. Además del ex Elche, descansarían Milton Delgado y Leonel Flores, dos pibes que también vienen sumando muchos minutos y que terminaron muy desgastados tras la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

La probable formación de Boca vs. Independiente

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.