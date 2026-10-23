Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: "Ya no sabe quién soy"

Soledad Pastorutti reveló el difícil momento familiar que atraviesa y contó que le dedicó una emotiva canción a su padre Omar en su nuevo disco.

23 de octubre 2026 · 17:15hs
Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: Ya no sabe quién soy yo.

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: "Ya no sabe quién soy yo".

En el marco de la presentación de su nuevo álbum, Vale la pena, Soledad Pastorutti compartió uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la enfermedad que atraviesa su padre, Omar Pastorutti, quien desde hace varios años presenta un deterioro de salud que afecta su memoria y su capacidad para reconocer a sus seres queridos.

Durante una entrevista, la cantante santafesina habló sobre el vínculo con su padre, su papel fundamental en el comienzo de su carrera artística y la decisión de dedicarle una canción titulada Mi refugio, incluida en su reciente trabajo discográfico.

“Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo. Y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso”, expresó la artista.

Una canción dedicada a su padre

Pastorutti explicó que Mi refugio representa una de las composiciones más personales y difíciles que le tocó interpretar, debido a la carga emocional que tiene para ella.

“El tema es muy fuerte. El tema que está en este disco, que es Mi refugio, está dedicado a él”, señaló.

La cantante contó que las emociones fueron tan intensas durante la grabación que no pudo interpretar la canción de manera continua y que finalmente se utilizó la primera versión registrada en el estudio.

“La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle”, recordó.

También reveló que volvió a escucharla únicamente cuando tuvo que realizar el videoclip, una producción que describió como especialmente conmovedora por la exposición emocional que implicó.

El hombre que impulsó su carrera

Durante la conversación, Soledad destacó la influencia de Omar en su formación personal y artística. Recordó que su padre, de profesión mecánico, le transmitió desde pequeña su interés por la música y la poesía de Atahualpa Yupanqui.

“Él merece y él merecía este agradecimiento porque ha sido un padre muy justo que siempre confió en sus hijas”, sostuvo.

La artista también recordó que su padre fue una figura decisiva para que pudiera desarrollar su carrera musical y alcanzar el reconocimiento que obtuvo desde sus primeras presentaciones.

“Él me hizo La Sole. Él compró mis primeros 5000 discos para que no se rescindiera el contrato de Sony, él vendía los discos en las estaciones de servicio, en los conciertos... Era mi mánager”, relató.

El dolor por los recuerdos perdidos

Pastorutti expresó su tristeza por las experiencias familiares que su padre ya no puede disfrutar plenamente, especialmente aquellas relacionadas con sus nietos y los acontecimientos actuales de su carrera.

“Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera. Por eso me da mucha pena lo que está pasando porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos”, manifestó.

Finalmente, recordó que Omar llegó a acompañarla durante gran parte de su trayectoria artística, aunque su enfermedad le impidió presenciar algunos acontecimientos recientes.

“No me vio cantarle a Messi, pero me vio cantarle a Maradona”, concluyó la cantante, al recordar el acompañamiento de su padre durante los primeros años de su carrera.

Soledad Pastorutti Enfermedad familiar
Noticias relacionadas
Demora en derivaciones, diferencias entre regiones y falta de coordinación siguen condicionando el acceso a terapias efectivas tras un ACV 

Día Mundial del ACV: el desafío de conectar la emergencia con adecuado tratamiento 

Charly García cumple 75 años: las historias detrás del oído absoluto que revolucionó el rock argentino

Charly García cumple 75 años: las historias detrás del oído absoluto que revolucionó el rock argentino

Qué es la ameba «comecerebros», cómo se transmite y cuáles son los síntomas de la infección.

Qué es la ameba "comecerebros", cómo se transmite y cuáles son los síntomas de la infección

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país.

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país

Ver comentarios

Lo último

Lautaro Blanco, el infaltable de Boca que por fin tendrá descanso

Lautaro Blanco, el infaltable de Boca que por fin tendrá descanso

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: Ya no sabe quién soy

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: "Ya no sabe quién soy"

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Ultimo Momento
Lautaro Blanco, el infaltable de Boca que por fin tendrá descanso

Lautaro Blanco, el infaltable de Boca que por fin tendrá descanso

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: Ya no sabe quién soy

Soledad Pastorutti habló de la enfermedad de su padre: "Ya no sabe quién soy"

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Patronato recupera piezas para las últimas batallas

Patronato recupera piezas para las últimas batallas

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Policiales
Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Obras en Bajada Grande: tras reclamos de vecinos piden explicaciones al municipio

Obras en Bajada Grande: tras reclamos de vecinos piden explicaciones al municipio

Feliciano: inauguran consultorio odontológico de OSER

Feliciano: inauguran consultorio odontológico de OSER

Dejanos tu comentario