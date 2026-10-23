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Paraná se prepara para recibir el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

La presentación oficial será este lunes, desde las 10.30, en el hall de la Sala Mayo de Paraná. Arranca el miércoles 28 en diferentes canchas.

23 de octubre 2026 · 19:04hs
Al igual que el año pasado el Torneo Internacional es organizado por Suricatas y será lanzado de manera oficial este lunes. 

Prensa Suricatas.

Al igual que el año pasado el Torneo Internacional es organizado por Suricatas y será lanzado de manera oficial este lunes. 

La ciudad de Paraná se prepara para vivir una nueva edición del Internacional de Clubes de Maxibásquet, una competencia que reunirá a delegaciones femeninas y masculinas del 28 de octubre al 1° de noviembre de 2026. En la antesala del certamen, este lunes se realizará la presentación oficial, en la que se brindarán detalles sobre las instituciones participantes, las categorías y el impacto turístico que tendrá el evento en la capital entrerriana.

Presentación en la Sala Mayo

El encuentro con los organizadores y la prensa está previsto para las 10.30 en el hall de la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas Club, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).

La competencia, que celebrará su vigésima sexta edición, convocará a equipos de diferentes edades y volverá a poner en escena una modalidad deportiva que combina la pasión por el básquet, la continuidad de la actividad competitiva y el encuentro entre instituciones.

En la rama femenina, los equipos ya conocen a sus rivales para las categorías +30, +35, +40 y +45. La conformación de los grupos marca el inicio de la cuenta regresiva para las jugadoras, que buscarán protagonizar el certamen y pelear por el título en sus respectivas divisiones.

La categoría +30 tendrá dos zonas, al igual que la +35. En tanto, la división +40 estará integrada por tres grupos, mientras que en +45 los equipos se distribuirán en dos zonas. La organización también contempla categorías masculinas, con participantes que abarcan desde los 30 hasta los 70 años. Lo mismo para la rama masculina en todas sus categorías. Será una linda oportunidad para los equipos jugar una competencia, que ya es un clásico.

Con esta distribución, el torneo se prepara para cinco jornadas de actividad, en las que los equipos buscarán avanzar en sus respectivas competencias y compartir una nueva experiencia deportiva.

Deporte y movimiento turístico en Paraná

Además de la propuesta deportiva, el Internacional de Clubes de Maxibásquet representa una oportunidad para la llegada de delegaciones, acompañantes y visitantes a Paraná. Durante la presentación se darán a conocer detalles sobre la participación de los equipos y el movimiento turístico que se espera generar durante los días de competencia.

La realización de este tipo de encuentros contribuye a vincular el deporte con la actividad turística y comercial de la ciudad, a partir de la presencia de representantes de distintas instituciones.

Con el acompañamiento del municipio y del Empatur, la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas Club ultima los detalles para una nueva edición del certamen, que tendrá a Paraná como punto de encuentro para jugadores y jugadoras que mantienen viva su pasión por el básquet.

La presentación oficial de este lunes permitirá conocer más detalles de una competencia que se desarrollará del 28 de octubre al 1° de noviembre y que ya tiene definidas las zonas de sus categorías femeninas.

Paraná maxibásquet clubes Sala Mayo
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