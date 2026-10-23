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Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

María Fernanda Barreto es profesora de Ciencias Sociales y su obra, ganadora del premio, reúne 15 poemas atravesados por una atmósfera histórica.

23 de octubre 2026 · 14:53hs
Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

La profesora en Ciencias Sociales y escritora María Fernanda Barreto fue una de las tres ganadoras del Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026, que este año propuso una convocatoria diferente: presentar un poemario de entre 300 y 500 versos. Su obra reúne 15 poemas atravesados por una atmósfera histórica y las voces del pasado.

María Fernanda Barreto fue una de las tres poetas ganadoras del Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026, una distinción que recibió con sorpresa y emoción. La escritora entrerriana presentó un poemario compuesto por 15 poesías, en las que explora una atmósfera histórica y recupera voces del pasado.

La autora destacó también la relevancia de la distinción por coincidir con el 130° aniversario del nacimiento de Juan L. Ortiz, a quien definió como “un poeta inmenso, con una obra monumental”.

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La convocatoria de esta edición tuvo una particularidad respecto de años anteriores: en lugar de presentar un único poema, los participantes debían enviar entre 300 y 500 versos. A partir de esa propuesta, Barreto reunió 15 composiciones que dialogan con la historia y con las huellas que deja el tiempo.

“La poesía de alguna manera a veces es una fisura que nos trae algo del pasado; a veces vamos nosotros a buscar ese pasado o a veces el pasado nos busca a nosotros”, explicó en diálogo con Radio La Red Paraná / UNO sobre el eje que atraviesa su trabajo.

La escritura como un proceso colectivo

Barreto es profesora en Ciencias Sociales y cuenta con formación en talleres de escritura coordinados por las licenciadas Graciela Gianetti y Mariana Bolzán. También reconoce el acompañamiento de su primera lectora, la licenciada Silvia Rodríguez Paz, con quien comparte espacios de lectura.

Para la autora, la escritura no constituye una tarea aislada, sino que se construye a partir del intercambio con otras personas, las lecturas compartidas y la tradición literaria. “Siempre que hay un proceso creativo, también hay una pertenencia colectiva”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la comunicación poética no comienza únicamente en la experiencia individual, sino que se nutre de una tradición y de los vínculos que se generan en los espacios de formación. Parte de los poemas que integraron el trabajo habían sido escritos años atrás y permanecían guardados en sus archivos.

El proceso más extenso, según explicó, es el de la reescritura: volver sobre cada texto, pulirlo y encontrar la forma que considera adecuada antes de presentarlo. Incluso después de enviar el material, persiste la mirada crítica sobre lo escrito.

Una voz propia dentro de la tradición entrerriana

La escritora valoró que el certamen proponga a los participantes expresar una mirada sobre la región y sus vivencias. En esa búsqueda, consideró que la identidad de cada poeta se manifiesta en su manera particular de observar y narrar el mundo.

“Esa manera particular que uno tiene de mirar las cosas es lo que hace que uno diga: esto es propio, esto es mío, esta es mi manera de decir, esta es mi manera de escribirlo”, reflexionó.

Al mismo tiempo, reconoció la importancia de la tradición literaria entrerriana, con autores y obras de gran relevancia, aunque admitió que esa herencia también puede representar un desafío para quienes buscan desarrollar una voz propia.

La distinción del Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026 fue compartida con Claudia Vanessa Almada y Pablo Ignacio Echeberría, ambos poetas de Gualeguaychú. Para Barreto, el reconocimiento representa tanto una alegría personal como una oportunidad para compartir el recorrido creativo con quienes la acompañan en su vida y en su formación literaria.

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