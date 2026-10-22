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Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

El conductor de un camión de 41 años sufrió lesiones leves la despistar en la Autovía 14 a la altura del kilómetro 230.

22 de octubre 2026 · 17:54hs
El camionero fue derivado al hospital Masvernat para determinar sus lesiones leves.

El camionero fue derivado al hospital Masvernat para determinar sus lesiones leves.

Un camión despistó en la Autovía 14, cerca de Concordia, después de que su conductor intentara esquivar un ciervo. El vehículo chocó contra una alcantarilla y terminó en la banquina del sentido contrario, mientras que el chofer sufrió lesiones leves.

Despiste de camión en Autovía 14.

Despiste de camión en Autovía 14.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de este jueves, en el kilómetro 230. El transportista, de 41 años, circulaba de sur a norte cuando el animal se cruzó en su camino, según la información difundida sobre el hecho.

El hombre había salido de San José, en el departamento Colón, y se dirigía hacia Federación. El viaje tenía como propósito realizar una carga de pollos en esa localidad. Ante la aparición del ciervo, el conductor realizó una maniobra para evitar atropellarlo. En esa circunstancia perdió el control del camión y salió de su trayectoria sobre la Autovía 14, consignó Tal Cual Chajarí.

El transporte impactó contra una alcantarilla antes de quedar sobre la banquina oeste. Su posición final correspondía al sector por el que circulan los vehículos que viajan de norte a sur. El choque causó importantes daños en los ejes delanteros y en las llantas traseras. El guardarraíl también resultó dañado durante el despiste.

El camionero fue trasladado al hospital Masvernat

Después del impacto, el camionero manifestó dolores en el pecho y las piernas. Recibió asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia para su atención. Las lesiones fueron informadas como leves. El chofer era quien conducía el camión durante el trayecto hacia Federación cuando ocurrió el siniestro en la Autovía 14.

El vehículo quedó fuera de la calzada, sobre la banquina contraria a su sentido de marcha, con daños que hicieron necesaria una grúa pesada para retirarlo.

Autovía 14 Camión Hospital Masvernat
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