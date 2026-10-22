Rogelio Frigerio presentó en Oro Verde el programa Entrenados, que ofrecerá 500 cupos para realizar prácticas laborales en empresas entrerrianas.

Frigerio presentó Entrenados, un programa de capacitación laboral con 500 cupos en Entre Ríos.

Frigerio presentó Entrenados, un programa de capacitación laboral con 500 cupos en Entre Ríos.

El gobernador Rogelio Frigerio presentó este jueves en el Frigorífico Alberdi, ubicado en Oro Verde, el programa provincial Entrenados, una iniciativa destinada a promover la inserción laboral de jóvenes y personas sin empleo registrado mediante prácticas de capacitación en empresas entrerrianas. La propuesta contempla una primera etapa de 500 cupos y busca vincular las necesidades del sector productivo con la formación de quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo.

El programa, impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, establece que el Estado provincial financiará una beca incentivo, cubrirá el seguro correspondiente y otorgará un certificado de calificación profesional al finalizar las prácticas. Las actividades tendrán una duración de entre cuatro y seis meses, con una carga de 20 horas semanales, sin generar una relación laboral formal durante el período de entrenamiento.

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Durante la presentación, Frigerio destacó la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y las empresas para ampliar las oportunidades de empleo y mejorar la preparación de los trabajadores.

"El Estado tiene una responsabilidad en la capacitación y el entrenamiento de la fuerza laboral. Nosotros tenemos como norte de gobierno generar condiciones para que haya más empleo en el sector privado y para eso necesitamos fuerza laboral entrenada y capacitada, y este programa es fundamental para lograr ese objetivo", afirmó el mandatario.

Frigerio y una herramienta para acceder al primer empleo

El gobernador señaló que la falta de experiencia constituye una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de buscar trabajo. En ese sentido, explicó que Entrenados pretende reducir esa barrera mediante experiencias formativas dentro de establecimientos productivos.

"Por eso estamos impulsando este programa para acercar dos mundos que muchas veces están desconectados, el de los jóvenes que quieren trabajar y el de las empresas que necesitan incorporar gente nueva", sostuvo Frigerio.

La iniciativa apunta a que los participantes puedan adquirir conocimientos técnicos, familiarizarse con los procesos de producción y desarrollar habilidades específicas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que el programa propone llevar la formación directamente a las empresas, con un esquema diseñado para facilitar la participación tanto de los establecimientos como de los aspirantes.

El funcionario precisó que ya se inscribieron 30 establecimientos productivos distribuidos en 12 departamentos de Entre Ríos, mientras que la primera etapa contempla 500 becas de entrenamiento.

"La primera etapa consta de 500 cupos de becarios, donde el gobierno provincial se hace cargo del incentivo becario, del pago del seguro y de expedir un certificado de calificación profesional al terminar la beca, que puede durar entre cuatro y seis meses con una carga de 20 horas semanales", detalló Troncoso.

También resaltó el trabajo desarrollado por la Secretaría de Trabajo junto con el sector privado desde la elaboración de la propuesta y explicó que se procuró simplificar los procedimientos administrativos para facilitar las inscripciones.

El Frigorífico Alberdi solicitó 50 cupos

Una de las empresas que se incorporó al programa es el Frigorífico Alberdi, establecimiento de Oro Verde donde se realizó la presentación oficial. La firma solicitó 50 cupos para desarrollar prácticas en distintas áreas productivas y operativas.

El gerente de Recursos Humanos de la compañía, Javier Mercau, destacó que la iniciativa permitirá ofrecer experiencias de formación a jóvenes interesados en incorporarse al sector industrial.

"Para nosotros es una iniciativa muy importante, porque le da la posibilidad a jóvenes que tengan su primera experiencia laboral", expresó.

Mercau consideró que la capacitación dentro de los establecimientos constituye una herramienta especialmente valiosa en actividades que requieren conocimientos prácticos y aprendizaje directo de los procesos productivos.

"No es lo mismo lo que vos podés aprender en la teoría que en la práctica, más en este tipo de industria que son oficios que se aprenden trabajando", explicó.

El directivo también señaló que la participación en el programa permitirá a la empresa acompañar la formación de potenciales trabajadores y conocer sus capacidades durante el desarrollo de las prácticas.

Dos líneas para la formación y contratación

Entrenados está organizado en dos componentes que buscan acompañar diferentes etapas de la inserción laboral.

El primero, denominado Entrenados Formación, contempla el financiamiento de becas para que los participantes realicen prácticas de capacitación en puestos de trabajo dentro de establecimientos productivos.

La segunda línea, Entrenados-Match, está orientada a facilitar una eventual contratación formal mediante aportes no reintegrables del Estado provincial, destinados a cofinanciar parte del salario inicial de los trabajadores incorporados.

De esta manera, el programa procura establecer una vinculación entre la formación práctica y las posibilidades de acceso al empleo registrado, aunque la participación en las becas no implica una contratación automática al finalizar el entrenamiento.

Inscripción digital para empresas y aspirantes

La inscripción al programa se realiza de manera completamente digital a través del portal oficial Mi Entre Ríos, tanto para las empresas interesadas como para quienes deseen participar de las prácticas.

Los establecimientos deberán contar con instalaciones en condiciones reglamentarias, designar un tutor formativo responsable del acompañamiento de los participantes y presentar un proyecto detallado de capacitación.

La Secretaría de Trabajo también habilitó canales de consulta y asistencia técnica mediante los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

Con esta propuesta, el Gobierno entrerriano busca fortalecer la capacitación de la fuerza laboral, facilitar el acceso de jóvenes y personas desocupadas a experiencias productivas y generar condiciones que favorezcan la incorporación de trabajadores al sector privado.