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María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

El agresor sujetó a la mujer con un arma blanca e intimó a los uniformados para que se retiraran. Al intentar agredir al personal policial, fue herido

22 de octubre 2026 · 13:56hs
El agresor sujetó a la mujer con un arma blanca e intimó a los uniformados para que se retiraran. Al intentar agredir al personal policial

El agresor sujetó a la mujer con un arma blanca e intimó a los uniformados para que se retiraran. Al intentar agredir al personal policial, fue herido

Un grave episodio de violencia de género se registró este jueves 22 por la mañana, alrededor de las 6:15 horas, en María Grande (departamento Paraná). El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 20 de Septiembre al 1000, cuando un hombre de 32 años en situación de calle ingresó por la fuerza a la residencia de su expareja, quien se encontraba con sus hijas.

Irrupción y amenaza con arma blanca

Según informaron fuentes policiales, el agresor rompió la puerta de entrada de una patada para acceder al domicilio. En el interior, la víctima permanecía resguardada dentro de una habitación junto a sus tres hijas menores de edad. El sujeto poseía antecedentes por violencia de género y ya había sido notificado anteriormente sobre restricciones judiciales de acercamiento.

Al llegar los efectivos policiales al lugar, el individuo consiguió ingresar a la habitación donde se encontraban la mujer y las niñas. Acto seguido, sujetó a su expareja con un brazo mientras la amenazaba con un cuchillo, exigiendo a los uniformados que se retiraran de la vivienda.

Ataque a los efectivos y neutralización

La tensión se incrementó hasta que la víctima logró apartarse del agresor. En ese momento, el hombre intentó atacar con el cuchillo a los policías que intervenían en la situación.

Ante el riesgo inminente, uno de los efectivos realizó un disparo con una escopeta cargada con munición antitumulto. Algunos perdigones impactaron por encima de la rodilla izquierda del atacante, lo que hizo que perdiera la estabilidad y pudiera ser reducido por el personal policial.

Secuestro de elementos

Tras controlar la situación y concretar la detención, la Policía procedió (por disposición de la Fiscalía interviniente) al secuestro del cuchillo utilizado durante las amenazas y de una vaina servida correspondiente al disparo antitumulto efectuado. El detenido fue trasladado a la Alcaidía, donde quedó formalmente a disposición de la Justicia

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María Grande disparo Violencia de género
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