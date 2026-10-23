Uno Entre Rios | La Provincia | Obras

Obras en Bajada Grande: tras reclamos de vecinos piden explicaciones al municipio

El pedido de informes del diputado Juan Manuel Rossi responde a la preocupación de vecinos de Bajada Grande por el avance de desarrollos privados

23 de octubre 2026 · 14:04hs
El pedido de informes del diputado Juan Rossi responde a la preocupación de vecinos de Bajada Grande por el avance de desarrollos privados y acceso al río

El pedido de informes del diputado Juan Rossi responde a la preocupación de vecinos de Bajada Grande por el avance de desarrollos privados y acceso al río

El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Municipalidad de Paraná para conocer si las construcciones que se están realizando en Bajada Grande cuentan con las habilitaciones correspondientes y cumplen con la normativa urbanística y ambiental vigente. La iniciativa responde a la preocupación de vecinos de la zona por el avance de los desarrollos privados y sus posibles consecuencias sobre el acceso público al río.

A través de una presentación registrada bajo el expediente N.º 2866, Rossi solicitó al municipio que informe sobre los permisos y autorizaciones otorgados para las obras que se están ejecutando en ese sector de la costa paranaense, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas y ambientales aplicables.

“Estamos preocupados por el avance de los desarrollos privados sobre las costas. Hay vecinos de la zona, y familias enteras que se dedican a la pesca, que es su principal fuente de ingresos, y necesitan saber qué está pasando. Esa incertidumbre se debe a que el municipio no informa con claridad qué obras se están realizando ni con qué autorizaciones”, expresó el legislador.

La presentación se enmarca en el trabajo que Rossi viene realizando sobre el borde costero de Paraná, con recorridas por distintos sectores y encuentros con vecinos. En esas visitas, el diputado ha recogido inquietudes vinculadas con las dificultades para acceder al río, el estado de abandono de algunos espacios municipales y la falta de información sobre determinados emprendimientos privados.

Estas preocupaciones también ponen de relieve la necesidad de contar con reglas claras para el desarrollo de la costa, especialmente en lo referido a la preservación de los espacios de uso público y al cumplimiento de las disposiciones sobre el camino de sirga, en los sectores donde corresponde su aplicación.

En ese sentido, Rossi plantea la importancia de avanzar hacia un ordenamiento territorial que permita compatibilizar el desarrollo de inversiones privadas con la protección del dominio público, el respeto por los derechos de los propietarios y la recuperación de espacios de uso común. La propuesta incluye poner en valor corredores biológicos, parques, senderos y accesos públicos a los ríos y arroyos.

Respecto de las construcciones en Bajada Grande, el diputado reclamó una respuesta concreta de las autoridades municipales: “Esto le corresponde al municipio, así que la intendenta, o alguno de sus funcionarios, tendría que salir a aclarar con urgencia si la construcción que se está haciendo tiene las habilitaciones municipales y quién se las otorgó. Hace falta que den tranquilidad a los paranaenses”.

Por último, Rossi remarcó que el pedido de información forma parte de una preocupación más amplia sobre el presente y el futuro de la costa de Paraná. “Venimos trabajando hace tiempo sobre el borde costero y recorrimos distintas zonas para ver cómo está la situación en cada lugar. Para nosotros el borde costero es de todos”, concluyó.

Obras Bajada Grande Paraná Juan Manuel Rossi
Noticias relacionadas
Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

El gobernador Rogelio Frigerio dejó oficialmente inaugurado un nuevo consultorio odontológico de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en San José de Feliciano

Feliciano: inauguran consultorio odontológico de OSER

La Secretaría de Ambiente notificó e intimó a las autoridades municipales tras constatar focos ígneos y el acopio ilegal de envases de fitosanitarios

Pronunciamiento: intiman al municipio por quemas en el basural

Este viernes se confirmó que se registra una familia autoevacuada en La Paz. En Entre Ríos hya 10 departamentos bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas. 

Situación hídrica de Entre Ríos: río Paraná en ascenso en varios puertos

Ver comentarios

Lo último

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Tensión en Nueva Chicago, rival directo de Patronato: amenazas en la previa de un partido clave por la permanencia

Tensión en Nueva Chicago, rival directo de Patronato: amenazas en la previa de un partido clave por la permanencia

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Ultimo Momento
Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Tensión en Nueva Chicago, rival directo de Patronato: amenazas en la previa de un partido clave por la permanencia

Tensión en Nueva Chicago, rival directo de Patronato: amenazas en la previa de un partido clave por la permanencia

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Francia: murió el primer paciente infectado con el virus shamonda

Francia: murió el primer paciente infectado con el virus shamonda

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Policiales
Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

Obras en Bajada Grande: tras reclamos de vecinos piden explicaciones al municipio

Obras en Bajada Grande: tras reclamos de vecinos piden explicaciones al municipio

Feliciano: inauguran consultorio odontológico de OSER

Feliciano: inauguran consultorio odontológico de OSER

Dejanos tu comentario