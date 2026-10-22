Luego de las tormentas en Entre Ríos, se esperan nuevas precipitaciones aisladas y una mejora parcial durante el sábado, con máximas de hasta 22 grados.

Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará un descenso de temperatura.

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos anticipa condiciones variables durante el viernes 23, con posibilidades de lluvias y tormentas aisladas en algunos sectores de la provincia. Para el sábado 24 se espera un descenso de las temperaturas, abundante nubosidad y una disminución de la inestabilidad durante buena parte de la jornada.

Las previsiones meteorológicas actualizadas este jueves muestran diferencias entre las principales ciudades entrerrianas. Mientras Paraná y Concordia podrían registrar nuevas tormentas durante el viernes, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay presentan perspectivas de mayor estabilidad.

Las temperaturas máximas del viernes oscilarán entre los 24 y 27 grados, mientras que el sábado se ubicarán entre los 21 y 22 grados.

Viernes con posibilidad de nuevas tormentas

En Paraná, el viernes se presentará con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25. La jornada comenzará con abundante nubosidad y hacia las primeras horas de la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones durante el día será del 55%, con una tendencia hacia mejores condiciones durante la tarde y la noche.

En Concordia se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 27. El pronóstico contempla períodos de nubosidad variable y posibilidad de tormentas durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones del 55%. Hacia la noche se anticipa una disminución de la inestabilidad.

Para Gualeguaychú se pronostica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24. La jornada estará caracterizada por cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias del 25%, con mejores condiciones hacia las últimas horas del día.

En Concepción del Uruguay se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 25. El pronóstico anticipa nubosidad durante la mañana, con períodos de sol hacia la tarde. La probabilidad de precipitaciones será del 4%, por lo que no se esperan lluvias significativas.

Sábado más fresco y con abundante nubosidad

El sábado 24 estará marcado por un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente de las máximas, que se ubicarán varios grados por debajo de los valores previstos para el viernes.

En Paraná se anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 21. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 25% durante el día. Sin embargo, el pronóstico contempla un aumento importante de la inestabilidad durante la noche.

En Concordia se esperan temperaturas de entre 13 y 22 grados, con abundante nubosidad y una probabilidad de lluvias del 25% durante el día. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones del 74%.

En Gualeguaychú se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 21. La jornada se presentará mayormente nublada, con una probabilidad de precipitaciones del 25%, aunque sin lluvias importantes previstas durante las horas centrales del día.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 22. El cielo permanecerá nublado durante buena parte del sábado, con una probabilidad de precipitaciones del 25% y una tendencia hacia mejores condiciones durante la noche.

Qué sucederá con las alertas del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo durante este jueves 22 de octubre advertencias por tormentas en distintos sectores de Entre Ríos.

En Paraná y Concordia rigió una alerta amarilla, mientras que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay estuvieron comprendidas en una advertencia naranja por tormentas fuertes.

Según el organismo nacional, los fenómenos podían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Para las áreas bajo alerta naranja se estimaron acumulados de entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. En los sectores con advertencia amarilla se previeron acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Estas advertencias corresponden al jueves y no deben interpretarse como alertas vigentes para el viernes o el sábado. En la actualización consultada no se identificaron nuevas advertencias oficiales para esas dos jornadas, aunque la situación puede modificarse.

Un fin de semana con temperaturas más bajas

El descenso térmico será una de las características más importantes del comienzo del fin de semana en Entre Ríos.

Después de un viernes con máximas de hasta 27 grados, el sábado presentará valores más moderados, acompañados por abundante nubosidad y condiciones más frescas durante las primeras horas de la mañana.

La evolución de la inestabilidad será diferente según la región. Mientras el sur y el este provincial presentan mejores perspectivas, Paraná y Concordia podrían registrar nuevas precipitaciones, especialmente durante la noche del sábado.

En términos generales, el pronóstico anticipa una mejora parcial después de las tormentas del jueves, aunque todavía podrían producirse fenómenos aislados durante las próximas jornadas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).