Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos (ICAB) reportó hitos clave en materia de educación, registros y seguridad alimentaria.

19 de enero 2026 · 17:23hs
Con el objetivo de consolidar la inocuidad en toda la cadena productiva, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos (ICAB) reportó hitos clave en materia de educación, registros y vigilancia alimentaria.

Entre Ríos, y la seguridad alimentaria

El ICAB cerró el año 2025 con indicadores que reflejan un avance significativo en la protección de la salud pública y la regularización del sector alimenticio. Entre los logros más destacados se encuentra una importante mejora en el alcance de programas de formación: para diciembre de 2025, la provincia alcanzó los 51.233 carnets de manipulación segura de alimentos vigentes.

Este incremento se sustenta en una gestión histórica: durante el año se realizaron 138 instancias de capacitaciones de modalidad presencial y virtual, lo que representa un crecimiento del 176% en comparación con el periodo anterior.

Además, el instituto dio un salto cualitativo mediante el uso de tecnologías, implementando dos programas de formación online que facilitan el acceso descentralizado al conocimiento.

Los programas

1- Programa de Capacitación para Laboratorios: el primero destinado a los laboratorios integrantes de la Red Provincial de Laboratorios de Alimentos, donde se formaron 30 profesionales entrerrianos en el enfoque de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).

2- Programa Formador de Formadores: se desarrolló la segunda cohorte de esta formación, que incorporó 28 nuevos profesionales en aptitud para dictar cursos de Manipulación Segura de Alimentos. El Programa se desarrolló en vinculación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En materia de regularización Entre Ríos, al cierre de 2025, cuenta con un total de 4.400 inscripciones en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que forman parte del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega); garantizando la trazabilidad y seguridad de los alimentos que circulan tanto en territorio entrerriano como en el resto del país.

El Registro de Establecimientos de alimentos, envases y materiales en contacto directo con alimentos también creció significativamente, con un saldo de 184 nuevos registros. Asimismo, durante el 2025 se implementó un nuevo sistema de consulta pública digital para las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA), optimizando el control de los vehículos que transportan alimentos y avanzando en la unificación de criterios de control entre provincias, municipios y comunas.

La capacidad operativa del ICAB también se vio reflejada en otras áreas pilares de la inocuidad: por un lado, se duplicó la capacidad de laboratorio para análisis de alimentos, agua y rótulos, alcanzando un crecimiento del 98% con un total de 701 análisis realizados. Por otro, las acciones de monitoreo, denuncias y alertas alimentarias pasaron de 206 intervenciones en 2024 a 302 en 2025.

Finalmente, el informe resalta el rol del ICAB como actor clave en la salud pública nacional al coordinar en la Provincia un estudio estratégico sobre el control de yodo en sal para consumo humano, en colaboración con el Instituto Dr. Carlos G. Malbrán.

Este relevamiento abarcó 29 localidades entrerrianas, desde grandes centros urbanos hasta zonas rurales.

Entre Ríos Informe gestión Seguridad alimentaria
