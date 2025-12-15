Uno Entre Rios | La Provincia | Seguridad alimentaria

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Este lunes, la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un importante convenio para programas relacionados con la Seguridad Alimentaria.

15 de diciembre 2025 · 18:59hs
La intendenta Rosario Romero y el director de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, Pablo Alasino, rubricaron el acuerdo para mejorar la asistencia alimentaria.

El encuentro de trabajo fue en el Palacio Municipal. El acuerdo establece el una transferencia directa de 21.600 pesos a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo un soporte especial para quienes padecen celiaquía.

El convenio entre La Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos

El secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Enrique Ríos, destacó que “esto tiene que ver con el trabajo mancomunado y articulado con el gobierno provincial, en función del objetivo tan importante como es atender la asistencia alimentaria a sectores vulnerables y a personas que tienen alguna patología, en caso puntual, de quienes padecen la celiaquía”.

El funcionario consideró que esta firma de convenio “es un salto de calidad porque nos permite trabajar en equipo, cada uno cumpliendo los roles institucionales para poder atender esta situación”.

El rol institucional de la Municipalidad en este programa es detectar o ser receptivo de las demandas de las personas que están en situación de vulnerabilidad o de las que tienen el problema de celiaquía. “Nosotros hacemos el relevamiento en articulación con el gobierno provincial, luego se hace la evaluación y ellos emiten la tarjeta para que las personas puedan acceder al beneficio propiamente dicho”, completó Ríos.

Por su parte, Alasino resaltó que “son los municipios a través de sus áreas respectivas los que detectan a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad social y que son potenciales beneficiarios”, expresó.

Luego agregó que el Programa de Seguridad Alimentaria impulsa la tarjeta de riesgo: “se trata de una transferencia directa que se hace a través de la tarjeta SIDECREER a los beneficiarios por un monto base de 21.600 pesos, más algunos complementos, o el programa provincial de celiaquía, que es un depósito que se hace en la tarjeta para que puedan adquirir alimentos en los comercios adheridos”.

De la firma del convenio marco también participó Pablo Omarini, secretario de Gestión Social de la provincia.

