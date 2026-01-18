Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

El turismo durante el verano 2026 muestra un arranque heterogéneo, pero con señales claras de dinamismo. Entre Ríos es una de las provincias más elegidas por los argentinos por sus diversas propuestas culturales, carnavales y agenda de fiestas populares.

La temporada se apalanca en una agenda intensa de festivales, competencias deportivas, ferias gastronómicas y propuestas culturales, que funcionan como “gatilladores” de viajes y ayudan a sostener la actividad incluso en contextos de gasto más medido.

Verano por "picos"

Los relevamientos muestran un inicio de temporada marcado por picos de ocupación asociados a fines de semana, eventos y agendas puntuales, más que por reservas anticipadas o estadías largas planificadas con antelación. La dinámica dominante es la del viaje conveniente: cuando se combinan evento, clima favorable y propuesta clara, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que arrancaron con registros moderados. Colón y Gualeguaychú confirmaron que cerraron la quincena superando el 80% de ocupación. El promedio provincial cerró en el 70% la primera quincena, con picos superiores al 90% en destinos con fiestas populares, carnavales y eventos masivos.

El nuevo comportamiento del turista

La temporada de verano consolida un cambio estructural en los hábitos de viaje, con un turista que define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el gasto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas previamente planificadas. Este comportamiento no responde a un destino en particular, sino que aparece de manera transversal en todo el país, desde plazas urbanas de paso hasta destinos icónicos de naturaleza y ciudades que funcionan como escapadas de fin de semana. Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan peso frente a la anticipación.

En Entre Ríos los relevamientos muestran que buena parte de la ocupación se termina de definir en las 72 horas previas y que el flujo se arma especialmente alrededor de fines de semana con fiestas populares y carnavales.

En este contexto, el verano 2026 anticipa y confirma un turista activo pero prudente: viaja y se mueve, pero lo hace con cautela, define tarde, ajusta la duración de su estadía y elige en función de la relación precio–experiencia. Lejos de retraerse, el turismo se reorganiza alrededor de decisiones más racionales y selectivas. Así, los destinos que logran comunicar con claridad su propuesta, ofrecer experiencias diferenciales y brindar opciones flexibles, desde escapadas ribereñas hasta grandes íconos naturales, son los que mejor están captando la demanda y logrando sostener el ritmo de la temporada.

Fiesta de la Playa Concepción del Uruguay (1)

Gasto y estadía

Aun con un turista más prudente y selectivo, los datos de la primera quincena confirman que el gasto turístico sigue siendo significativo y genera un impacto económico concreto en las economías locales. Lejos de un consumo expansivo generalizado, el patrón dominante es el de un gasto más racional, con comparaciones y más concentrado, donde el visitante prioriza experiencias con sentido y ajusta consumos accesorios. El resultado no es menor gasto, sino gasto mejor direccionado.

En términos de gasto diario, el verano muestra una amplia dispersión de valores, reflejo de la diversidad de propuestas, perfiles de demanda y escalas territoriales. En gran parte del país, los gastos se ubican en el rango de $ 95.000/$ 100.000 por persona/día, como ocurre en la provincia, donde el gasto diario promedio informado alcanzó los $ 96.960, permitiendo estimar un impacto económico cercano a los $ 38.000 millones en los primeros días del verano.

Turismo Carnaval (2).jpg

Eventos masivos y fiestas identitarias

El gran motor nacional del verano sigue siendo la fiesta popular: convoca por identidad, por ritual social (ir con amigos/familia), por “algo para ver” y porque estructura escapadas de fin de semana. En Entre Ríos el caso emblemático es el Carnaval del País (Gualeguaychú), que además este año suma jerarquía por su declaración como Fiesta Nacional, y funciona como un imán de flujo regional. En paralelo, se consolidan los corsos como red territorial de atracción (Gualeguay, Hasenkamp, Santa Elena), que multiplican fines de semana con alta circulación y generan ocupación fuerte.