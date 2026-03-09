Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Entre Ríos registró demanda de 399.278 MWh, con el menor consumo de energía de la Región Centro. Las tarifas residenciales también son las más bajas

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) elaboró un informe que analiza la evolución del consumo y de las tarifas eléctricas en las provincias de Entre Ríos , Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con foco en diciembre de 2025.

Entre Ríos registró una demanda total de 399.278 MWh, siendo la provincia de menor consumo dentro de la Región Centro. Esta demanda representa un 59 % menos que la registrada por Córdoba y un 66 % menos que la de Santa Fe.

En términos per cápita, el consumo en Entre Ríos fue de aproximadamente 27 MWh por habitante, mientras que en Córdoba alcanzó los 24 MWh y en Santa Fe los 32 MWh.

En cuanto a la variación del consumo total, se observan variaciones positivas del 38% en Santa Fe, del 20% en Buenos Aires, del 17% en Entre Ríos y del 10% en Córdoba.

Usuarios residenciales (250 kWh/mes)

Para usuarios de mayores ingresos (N1), la tarifa más elevada corresponde a Santa Fe ($82.878), seguida por Córdoba ($75.109) y Entre Ríos ($72.703). Este orden se mantiene también para los usuarios N2 y N3, por lo que Entre Ríos se posiciona con las tarifas residenciales más bajas de la Región Centro, resultado de medidas provinciales como la reducción de la Tasa de Fiscalización y Control (Decreto Nº 943/25) y el congelamiento del VAD hasta el 31 de diciembre de 2025.

Usuarios comerciales

Para un usuario comercial un consumo mensual de 1.000 kWh al mes, se observa que la mayor factura eléctrica corresponde a la provincia de Córdoba, seguido por Santa Fe y, en último lugar, Entre Ríos.

Usuario industrial

Para un usuario industrial en media tensión (216.000 kWh), Santa Fe tiene la tarifa más alta, seguida por Córdoba y Entre Ríos. En cambio, en baja tensión (108.000 kWh), la tarifa más elevada sigue correspondiendo a Santa Fe, seguida por Entre Ríos y Córdoba.

Además del análisis realizado para la Región Centro, se incorporan las tarifas abonadas por los usuarios del AMBA, donde la distribución del servicio eléctrico está a cargo de EDENOR y EDESUR. En este caso, se observan niveles tarifarios relativamente más bajos en comparación con la Región Centro, situación que puede explicarse, en parte, por la mayor densidad poblacional y las economías de escala que ello genera en la prestación del servicio.

Precio mayorista

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA) el Precio Monómico cayó un 10% en dólares (aunque subió 28% en pesos) y el Precio Medio Estacional bajó 18% en dólares (pero aumentó 15% en pesos).