Turismo en Entre Ríos: buen arranque y panorama alentador para las próximas semanas

La gran afluencia de visitantes desde fines de diciembre anima a los prestadores provinciales del sector del turismo. La ocupación promedio ronda el 70%

Pese a las complicaciones generadas por la crecida del río Uruguay en algunas zonas, y a un leve amesetamiento en la ocupación durante la primera semana de enero, el balance inicial de la temporada turística de verano en Entre Ríos es positivo. Así lo confirmó Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), quien destacó el gran movimiento que hubo en el sector al cierre de 2025 y durante el primer fin de semana del año, al tiempo que proyectó un repunte sostenido a partir de la llegada de los carnavales y las fiestas populares en toda la provincia.

“El último fin de semana de diciembre y el primero de enero fueron muy buenos en casi todos los destinos. Los datos de ocupación que se difundieron tanto a nivel provincial como nacional son reales y alentadores”, explicó Acedo, aunque aclaró que “esta primera semana de enero suele ser más floja, y este año no fue la excepción”.

Turismo playa rio colon.jpg

Uno de los factores que incidió en el comportamiento turístico de los primeros días de enero fue la situación hidrológica, especialmente en la costa del río Uruguay. Algunas playas debieron ser restringidas temporalmente por la crecida, aunque el impacto fue parcial. “No son todas las playas las que no se pueden utilizar, sólo algunas. Además, las localidades de la costa del Uruguay ya tienen el sistema aceitado: el río sube, baja en pocos días y se recomponen los espacios”, explicó el titular de la CET.

En contrapartida, la costa del Paraná presenta por ahora un escenario más estable, aunque no se descarta una leve crecida en las próximas semanas como consecuencia de las lluvias registradas en Brasil. “No sería una crecida marcada, pero podría llegar a dificultar algunas playas”, advirtió.

Más allá del estado de los ríos, provincia volvió a demostrar una de sus principales fortalezas: la diversidad de alternativas turísticas. Parques acuáticos, complejos termales y propuestas recreativas familiares funcionan como un amortiguador ante cualquier contingencia climática. Al respecto, Acedo subrayó: “Las termas ya no son sólo piletas de agua caliente. Hoy convocan a familias con chicos, jóvenes y públicos muy diversos, con parques acuáticos, piletas de agua fría y servicios integrales”.

En ese sentido, celebró la reciente puesta en funcionamiento del complejo termal de La Paz, que comenzó a operar nuevamente esta semana. “Es muy importante para la zona de La Paz y Santa Elena. Es una herramienta clave para sostener el turismo regional”, afirmó.

Niveles de ocupación

En cuanto a los niveles de ocupación, el promedio provincial se ubica en torno al 70%, con picos más elevados en destinos con eventos consolidados. Federación, por ejemplo, alcanzó el 75% de ocupación, con expectativas de colmar plazas durante el cierre de la Fiesta Nacional del Lago, que comenzó el jueves y culminará mañana .

Otro caso destacado es el del balneario Ñandubaysal, en Gualeguaychú, donde ingresan entre 1.500 y 2.000 personas por día, con una ocupación sostenida cercana al 70%. “Eso habla de un producto turístico consolidado y elegido”, remarcó Acedo.

San José, en tanto, registró un promedio del 50% durante la semana, pero se espera una ocupación plena el fin de semana con la Fiesta del Campamentista, uno de los eventos que tracciona turismo regional y nacional, que iba a comenzar anoche pero por la lluvia inicia hoy.

carnaval de gualeguaychu 2026 del pais Carnavales y fiestas populares son un gran atractivo para el turismo

Estadías más cortas

Un dato que caracteriza esta temporada es la duración de las estadías. “El promedio general es de tres noches, con algunas localidades que elevan ese número, como Federación, que supera las 3,5 noches”, indicó Acedo.

A su vez, observó que no se registra –al menos en esta etapa– un volumen significativo de turistas que reserven estadías superiores a una semana. “Predominan las escapadas, especialmente atadas a eventos o fines de semana”, comentó.

Perfil del visitante

En cuanto al perfil del visitante, Entre Ríos sigue afianzándose como un destino familiar. “Todavía no se ve tanto grupo de amigos como el año pasado. Muchos jóvenes eligieron la Costa Atlántica o Brasil, destinos que tuvieron una fuerte promoción”, señaló.

Sin embargo, anticipó que ese público comenzará a aparecer con más fuerza cuando arranquen los carnavales. “Gualeguaychú ya lo está viendo, y cuando empiecen los carnavales en toda la provincia, los grupos de amigos van a venir seguro a Entre Ríos”, aseguró.

Turismo Entre Ríos El sector turístico entrerriano ofrece una cantidad de propuestas para disfrutar de los atractivos provinciales Gentileza: Turismo Entre Ríos

Con un monitoreo diario del comportamiento turístico, desde la CET miran con optimismo el desarrollo de la temporada. “La segunda quincena de enero y todos los fines de semana con carnavales van a hacer explotar Entre Ríos”, sostuvo Acedo, y evaluó: “La gente que se fue a Brasil, a Uruguay o a la costa atlántica no se va a quedar sólo con eso. Los fines de semana largos y los eventos van a traer mucho movimiento a la provincia”.

Preocupa la informalidad en el turismo

Una situación preocupante que está afectando a los prestadores de la provincia tiene que ver con el crecimiento de la oferta de alojamientos informales, especialmente en las ciudades más grandes y en destinos consolidados. “Nosotros medimos turistas alojados en establecimientos homologados. Pero hay una parte importante de gente que se hospeda en alojamientos no registrados, o a través de plataformas como Airbnb”, advirtió.

Según explicó, esta situación no sólo distorsiona las estadísticas, sino que también genera problemas de seguridad y afecta al sistema turístico formal. “Ha habido casos de robos, de alquileres sin garantías, de cerraduras electrónicas que no se reconfiguran. Ese huésped no vuelve más, y es plata que no queda en el circuito turístico”, concluyó.