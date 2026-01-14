Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Se proyecta un buen movimiento turístico en Colón con picos de ocupación del 85% en los fines de semana.

Se remarca la mejora en las condiciones del río, el trabajo de Obras Públicas sobre la costa, la variedad de actividades en el Parque Quirós, el casco urbano y las islas, y se proyecta un buen movimiento turístico con picos de ocupación del 85% en los fines de semana .

La Municipalidad de Colón destaca el buen desarrollo de la temporada de verano 2026, con un escenario favorable en las playas y una oferta turística integral que combina naturaleza, propuestas recreativas, gastronomía y eventos de alcance nacional.

Así lo expresó el Secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, ante medios provinciales, al brindar un panorama de la actualidad turística de la ciudad, la evolución del nivel de ocupación y las expectativas para la segunda quincena de enero y febrero, con foco en la Fiesta Nacional de la Artesanía.

En sus declaraciones, Escher señaló que el descenso del río permitió recuperar plenamente la extensión de playa, y subrayó que la ciudad se encuentra preparada para recibir visitantes, con sectores de costa intervenidos y acondicionados para su disfrute, sumando además la posibilidad de acceder a experiencias en las islas y paseos náuticos para distintos públicos.

Playas en condiciones y mejoras en la costa

El Secretario de Turismo y Cultura sostuvo que, tras un repunte de nivel registrado la semana anterior, el río comenzó a bajar y desde los últimos días se observan condiciones muy favorables. En ese marco, indicó que las zonas costeras fueron trabajadas previamente y continúan recibiendo tareas para garantizar espacios adecuados para el uso recreativo.

Además, remarcó que la propuesta de Colón no se limita a la playa urbana, sino que se extiende al entorno natural, con alternativas vinculadas al río y al sistema de islas, un diferencial que muchas familias eligen para desconectarse de los ritmos urbanos.

Paseos náuticos, ecoturismo y actividades recreativas

Escher resaltó la variedad de paseos disponibles: desde propuestas orientadas al ecoturismo y el contacto con la flora y la fauna, hasta opciones recreativas y familiares. También mencionó los traslados náuticos hacia las islas, que permiten pasar el día completo en un entorno de tranquilidad y naturaleza.

En ese sentido, explicó que el río ofrece una experiencia distinta para quienes visitan Colón: un cambio de perspectiva, menos pantallas y más contacto con lo natural. Según detalló, la tranquilidad, la seguridad, la hospitalidad y la naturaleza aparecen como factores recurrentes en las devoluciones de quienes eligen la ciudad para vacacionar.

Gastronomía y propuestas nocturnas: una ciudad dinámica

El funcionario destacó que la oferta turística se complementa con una propuesta urbana vinculada a la gastronomía y la vida nocturna, con alternativas como patios cerveceros, propuestas de cena show y una renovada escena de cervezas artesanales.

En ese marco, subrayó el nivel de innovación y renovación de la oferta gastronómica local, señalando que los visitantes valoran encontrarse con experiencias distintas, lo que refleja el dinamismo de la ciudad y su apuesta permanente por recibir al turismo con calidad.

Ocupación y expectativas

Escher informó que la ciudad registró un pico de ocupación durante la primera semana de enero, con una performance por encima de lo que marcaban las reservas. En ese sentido, explicó que en las semanas previas se proyectaba un 65%–70% de reservas, mientras que la ocupación efectiva alcanzó el 85% en los primeros días del mes.

Luego, indicó que el nivel bajó de forma natural por la tendencia a estadías más cortas, ubicándose en torno al 70%, con expectativa de volver a valores cercanos al 85% durante el fin de semana. También señaló que se observa un buen nivel de consultas y reservas para la segunda quincena y un panorama alentador hacia febrero.

Fiesta Nacional de la Artesanía

Finalmente, el Secretario de Turismo y Cultura remarcó la importancia estratégica de la Fiesta Nacional de la Artesanía para el movimiento turístico de febrero, prevista del 12 al 16. Señaló que, aunque serán menos noches, la grilla artística es de primer nivel, lo que ya genera un impacto positivo en consultas y reservas.

Asimismo, destacó que el evento dinamiza la economía local y regional, brindando un espacio para productores y emprendimientos vinculados a la cerveza artesanal, los vinos y otros productos de la zona, consolidando a la fiesta como un orgullo para Colón y una instancia clave para sostener una temporada turística satisfactoria.