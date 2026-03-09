El Pre Delta amplía su propuesta para descubrir el humedal desde el agua

Por primera vez el Parque Nacional Pre Delta contará con un guía de kayak habilitado para observar desde otra perspectiva la biodiversidad del lugar

El Parque Nacional Pre Delta, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Entre Ríos, incorpora un nuevo atractivo para quienes buscan explorar la naturaleza de una manera diferente: a partir de esta temporada comenzarán a ofrecerse excursiones guiadas en kayak por el arroyo La Azotea, una experiencia que permitirá recorrer el humedal desde el agua y observar de cerca la riqueza ambiental del lugar.

La propuesta surge a partir de la habilitación de un prestador que brindará el servicio dentro del Parque, en el marco de la normativa que regula las actividades turísticas en áreas protegidas. Según explicó el intendente del Pre Delta, Jeremías Mancini, se trata de una actividad que hasta ahora no estaba disponible para los visitantes. “Es un servicio que no se estaba brindando dentro del área de uso público del Parque. Lo que hicimos fue habilitar a un prestador para que pueda operar aquí, cumpliendo con todos los requisitos y la normativa vigente”, detalló.

Pre delta Humedales Ley 6.jpg

Sumar atractivos

A diferencia de otras actividades que se ofrecen de manera permanente en el predio, las excursiones en kayak funcionarán con salidas programadas y grupos reducidos, una modalidad pensada para garantizar la seguridad y el cuidado del entorno natural. “El prestador va a trabajar con grupos organizados. No es que va a estar permanentemente ofreciendo el servicio en el lugar, sino que va a establecer fechas y cupos para cada excursión. De esa manera se puede garantizar la actividad y también el respeto por el ambiente”, explicó Mancini.

Las travesías partirán desde el sector conocido como La Jaula, dentro del área de uso público del Parque, y recorrerán distintos tramos del arroyo La Azotea, uno de los cursos de agua más característicos del Pre Delta.

El itinerario podrá desarrollarse tanto aguas arriba como aguas abajo del arroyo, dependiendo del recorrido que establezca el prestador. Allí, los visitantes tendrán la oportunidad de adentrarse en el paisaje del humedal y observar de cerca la fauna y la vegetación típicas del delta. “La idea es que, cuando el prestador comience a difundir el servicio, la gente pueda conocer los detalles: la duración de las salidas, qué lugares se recorren y qué tipo de experiencia propone cada travesía”, señaló el funcionario.

Esta experiencia sin dudas amplía la forma de recorrer el Parque, un escenario donde la biodiversidad, el turismo responsable y la educación ambiental se entrelazan, ofreciendo un contacto directo con la naturaleza y una oportunidad de reflexión sobre la conservación del ambiente. Hasta ahora, la mayoría de los visitantes recorría el Parque Nacional Pre Delta a través de sus senderos pedestres o mediante caminatas autoguiadas. La posibilidad de navegar en kayak abre una nueva perspectiva para conocer el área protegida.

Parque nacional Pre delta aves 1.jpg

Avistaje de aves y otros animales

Quienes se aventuren a remar por el arroyo podrán encontrarse con parte de la fauna que habita el Parque, en especial con los carpinchos, que suelen acercarse a las orillas durante las últimas horas de la tarde o por la noche. “El carpincho es una especie que se ha recuperado mucho en el Parque. A través de estas excursiones por el arroyo seguramente la gente va a poder observarlos en su ambiente natural”, indicó Mancini.

Además de carpinchos, el área alberga una gran diversidad de especies, entre ellas lobitos de río, zorrinos, yacarés overos y otros mamíferos característicos de la región. Sin embargo, uno de los grandes tesoros del Pre Delta es su extraordinaria riqueza de aves. El Parque tiene registradas más de 240 especies, un número que lo convierte en uno de los sitios más destacados para su avistaje. “Ese registro se fue construyendo a lo largo de los años. No significa que todas las especies estén presentes al mismo tiempo, porque muchas migran según la época del año”, explicó Mancini.

Durante eventos internacionales de observación de aves, como el Global Big Day, se han llegado a contabilizar entre 110 y 120 especies en apenas 24 horas, un dato que refleja la extraordinaria biodiversidad del lugar.

El Pre Delta alberga una gran cantidad de flora y fauna.jpg El Pre Delta alberga una gran cantidad de flora y fauna. Vanesa Erbes / UNO

Mayor cantidad de visitas al Pre Delta

La incorporación del kayak se suma a otras mejoras que se vienen realizando en el parque para fortalecer la experiencia de los visitantes. Entre ellas se encuentra una nueva proveeduría que ofrece productos básicos para quienes acampan o pasan el día en el predio, desde bebidas y alimentos hasta repelentes o artículos para el mate.

El Parque Nacional Pre Delta recibe una gran cantidad de visitantes durante el año. En temporada alta puede alcanzar entre 30.000 y 50.000 personas por mes, con una fuerte presencia de turistas de Entre Ríos y Santa Fe, además de visitantes provenientes de Córdoba y Buenos Aires.

En los últimos años también comenzó a crecer la llegada de viajeros que recorren el país en motorhome o vehículos tipo camper, así como de turistas extranjeros. “La mayor parte de la visitación es regional, pero también estamos viendo cada vez más visitantes de otras provincias y del exterior”, comentó el intendente del Parque.

Además, el área protegida suele convertirse en un punto de parada obligado cuando se realizan grandes eventos en Diamante, como encuentros de autos antiguos o reuniones de motociclistas.

Educación ambiental

Otro de los públicos habituales del Parque son las escuelas, que visitan el área durante buena parte del año para realizar actividades educativas vinculadas a la naturaleza. La temporada escolar suele extenderse desde mayo hasta diciembre y muchas instituciones contratan guías especializados para recorrer los senderos y aprender sobre los ecosistemas del delta. “Las escuelas llegan, reciben una charla inicial y luego recorren los senderos con los guías. Muchas veces hacen una merienda o un descanso antes de regresar”, explicó Mancini.

Para organizar mejor la demanda, el Parque trabaja en la implementación de una nueva plataforma digital que permitirá a las instituciones reservar turnos de visita, y al respecto indicó: “El objetivo es evitar que coincidan demasiados grupos el mismo día y se sature el área de uso público”.

El Pre Delta recibe cientos de visitantes por semana.jpg El Pre Delta recibe cientos de visitantes por semana. Gentileza: Parque Nacional Pre Delta

Horarios y consejos para disfrutar del lugar

Mancini mencionó que el Parque permanece abierto al público todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 20. La entrada es libre y gratuita, aunque desde la Administración recuerdan algunas normas básicas para preservar el entorno natural: no ingresar con mascotas, no alimentar a la fauna y mantenerse dentro de los senderos habilitados.

También se puede acampar en el área destinada a este fin. Se trata de un espacio agreste, sin electricidad, pero con sanitarios y parrillas, ideal para quienes buscan una experiencia tranquila en contacto con la naturaleza.

El Parque protege unas 2.800 hectáreas de ambientes del delta del río Paraná. Sin embargo, el sector destinado al uso público es relativamente pequeño: apenas entre 6 y 7 hectáreas, lo que explica el cuidado con el que se regulan las actividades dentro del área.

En ese contexto, la incorporación de las excursiones en kayak aparece como una oportunidad para seguir ampliando la propuesta turística del parque, siempre bajo la premisa de preservar uno de los ecosistemas más valiosos de la región.