El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El sorteo del Quini 6 de este domingo no arrojó ganadores en los principales pozos, por lo que una importante cifra quedó vacante.

8 de marzo 2026 · 22:29hs
El sorteo del Quini 6 de este domingo no arrojó ganadores en los principales pozos, por lo que una importante cifra quedó vacante, mientras que en el Siempre Sale hubo 35 apostadores afortunados que cobrarán un poco más de 11 millones de pesos cada uno, siendo tres de la provincia de Entre Ríos.

Los números del Quini 6

En el Tradicional salieron las bolillas correspondientes al 10 - 06 - 10 - 13 - 21 - 37. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.

En La Segunda los números favorecidos fueron 01 - 04 - 06 - 18 - 27 - 34. No se registraron ganadores y para el próximo miércoles se acumularon $780.000.000.

En lo que respecta a la revancha, donde estaban en juego $1.341.431.701, los números que salieron resultaron ser los siguientes: 05 - 27 - 29 - 33 - 37 - 43. No hubo apostadores afortunados que hayan tenido seis aciertos.

En el Siempre Sale hubo 35 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 14 - 16 - 19 - 25 - 28 - 36. Cobrarán cada uno $11.096.539,46.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 630 ganadores y cada uno percibirá $246.031,75.

Quini 6 Entre Ríos Apostadores
