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Entre Ríos: ¿Hasta cuándo durará el mal tiempo?

¿Qué sorpresas traerá el clima en el inicio de la semana y qué zonas estarán bajo la lupa? El informe del Servicio Meteorológico Nacional para Entre Ríos

27 de septiembre 2026 · 12:10hs
Entre Ríos: ¿Hasta cuándo durará el mal tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectará a gran parte de Entre Ríos durante este domingo, lunes y martes.

Según los datos que también fueron difundidos por el Gobierno de Entre Ríos, la provincia entró en una etapa de inestabilidad climática producto de tormentas de variada intensidad que se mantendrán durante tres jornadas consecutivas.

La UEP administra programas que financian obras y proyectos en distintos departamento de Entre Ríos.

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El SMN avisó que toda la provincia de Entre Ríos está bajo alerta amarilla para este domingo. 

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

Al cruzar los mapas del Servicio Meteorológico Nacional con la división política provincial, el fenómeno presenta la siguiente evolución geográfica:

*Domingo 27: La alerta amarilla afecta principalmente a la zona centro y sur del territorio provincial. Departamentos como Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay, Colón, Tala, Nogoyá, Villaguay, San Salvador y Concordia están alcanzados por la inestabilidad. El sector norte (Feliciano, Federación, Federal y norte de La Paz) se mantiene sin alerta durante esta jornada.

*Lunes 28 y Martes 29: La alerta de nivel amarillo se expande hasta cubrir el 100% del territorio entrerriano. Durante estos dos días, la totalidad de los 17 departamentos (Feliciano, Federación, Federal, La Paz, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy) estarán bajo vigilancia meteorológica.

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¿Hasta cuándo durará el mal tiempo? El alerta por tormentas que pone en alerta a Entre Ríos

Fenómenos previstos y acumulados de lluvia

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos meteorológicos esperados incluyen intensas precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada serán de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante la vigencia de la alerta amarilla, las autoridades solicitan a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes pautas de prevención:

*Evitar salir de las viviendas mientras dure el temporal.

*No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

*Alejarse de zonas e instalaciones inundables.

*Cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua al domicilio.

Entre Ríos Alerta tormentas
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