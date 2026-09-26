La Mutual de Bomberos Voluntarios aclaró que se pagaron cuatro de los nueve meses adeudados y reclamó cumplir con la Ley 11.116.

Bomberos voluntarios de Entre Ríos afirman que la Provincia aún adeuda cinco meses de cobertura de salud.

La Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (AMBVER) aclaró que la deuda que mantiene la Provincia con la entidad no fue cancelada en su totalidad, pese a la información difundida por el Gobierno entrerriano sobre el pago de los compromisos pendientes.

Según detalló la Mutual, sobre una deuda que había acumulado nueve meses de atraso , fueron abonados recursos equivalentes a cuatro meses. De esta manera, permanecen pendientes otros cinco meses.

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

La entidad sostuvo que, por ese motivo, la deuda continúa vigente y consideró necesario aclarar la situación ante los bomberos voluntarios y la comunidad entrerriana.

Reclaman el cumplimiento de la Ley 11.116

Desde la AMBVER remarcaron que los recursos destinados a la cobertura de salud de los bomberos voluntarios que no cuentan con obra social no constituyen un beneficio discrecional, sino que corresponden a una obligación establecida por la Ley Provincial Nº 11.116.

La normativa permite garantizar la cobertura sanitaria de los integrantes del sistema que no poseen otra cobertura de salud.

La Mutual señaló que entre los beneficiarios hay bomberos que trabajan de manera independiente, realizan changas o no tienen un empleo formal que les proporcione cobertura sanitaria.

Cinco meses permanecen pendientes

La entidad reconoció el pago de los cuatro meses recibidos, pero remarcó que ese desembolso no representa la cancelación total de los compromisos acumulados.

“Cuatro meses abonados sobre nueve meses adeudados no significan la cancelación de la deuda”, sostuvo la AMBVER en el comunicado. En ese sentido, precisó que quedan cinco meses pendientes de pago.

La organización explicó que necesita contar con esos recursos para garantizar las prestaciones previstas por la legislación a los bomberos que no tienen otra cobertura.

La Mutual continuará con el reclamo

La AMBVER anticipó que continuará reclamando el cumplimiento de la Ley 11.116 y el pago de los recursos destinados al sistema de bomberos voluntarios en tiempo y forma.

La entidad destacó además el carácter voluntario de la tarea que realizan los integrantes de los cuarteles, quienes intervienen ante incendios, rescates, accidentes, inundaciones y otras emergencias.

El reclamo de la Mutual apunta a que los fondos previstos para la cobertura sanitaria sean transferidos de acuerdo con las obligaciones establecidas por la legislación provincial.