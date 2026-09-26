SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

El SMN actualizó el el pronóstico para este domingo y los 17 departamentos de la provincia de Entre Ríos están bajo alerta amarilla por tormentas fuertes.

El SMN avisó que toda la provincia de Entre Ríos está bajo alerta amarilla para este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) actualizó las alertas meteorológicas para el país y ubicó a toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo.

De acuerdo con la actualización del organismo realizado en la tarde de este sábado, los 17 departamentos de Entre Ríos estarán alcanzados este domingo por el nivel amarillo. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos que podrían generar inconvenientes durante el desarrollo de las actividades habituales.

La advertencia está vinculada con la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Este tipo de fenómenos puede estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Según el mapa actualizado del organismo, la advertencia también comprende el sudoeste de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El avance de las condiciones de inestabilidad marcará así un cambio después de las jornadas con temperaturas elevadas y elevada humedad registradas en la región.