Entre Ríos gestiona 492,5 millones de dólares para obras viales, saneamiento, conectividad y producción 2026

Entre Ríos reúne seis programas de BID, CAF, FIDA y BCIE para financiar obras estratégicas y fortalecer la infraestructura productiva provincial 2026.

La UEP administra programas que financian obras y proyectos en distintos departamento de Entre Ríos.

La Provincia cuenta con una cartera de proyectos financiados por organismos internacionales por un total de 492,5 millones de dólares, destinados a infraestructura vial, saneamiento, conectividad y desarrollo productivo en distintos puntos del territorio entrerriano.

Los recursos permiten avanzar en proyectos de gran escala cuya inversión excede las posibilidades de financiamiento de corto plazo de la administración provincial. De esta manera, los créditos amplían la capacidad de inversión y permiten sostener obras vinculadas con infraestructura y apoyo a la producción.

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La cartera está integrada por seis programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Las iniciativas se encuentran en diferentes etapas: algunas ya finalizaron, otras están en ejecución y varias avanzan hacia su implementación.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, gestiona estos programas a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que articula el desarrollo de las iniciativas con los organismos provinciales que intervienen en cada proyecto.

“Pese al contexto económico nacional, la Provincia logró estabilizar sus cuentas, recuperar obra pública y mejorar indicadores financieros”, señaló Colello.

El coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, destacó que los programas “responden a necesidades concretas y a las prioridades de inversión definidas por el gobierno provincial”.

Obras terminadas en Salto Grande

Uno de los programas ya finalizados es el de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, financiado por el BID con 50 millones de dólares.

Entre sus principales resultados se encuentra la readecuación integral del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia. También se incorporó tecnología para modernizar el Centro de Frontera Concordia-Salto, con mejoras en los controles de seguridad y en los tiempos de espera.

A través del Fondo Multisectorial de Salto Grande se destinaron 2.667 millones de pesos en Aportes No Reembolsables (ANR) para 296 inversiones privadas de los sectores productivo y turístico de Concordia, Colón y Federación.

Además, una línea específica de energías renovables permitió concretar 78 proyectos por 1.376 millones de pesos en ANR, con una cobertura equivalente al 60% de cada inversión privada.

El programa también financió equipamiento de accesibilidad para personas con discapacidad destinado a complejos turísticos, mejoras en espacios recreativos del Perilago de Concordia y estudios sobre cadenas de valor, desarrollo termal y alternativas logísticas. Entre estas últimas se encuentra la proyección de un puerto de barcazas en Concordia.

Saneamiento y caminos productivos

En materia de saneamiento, el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, financiado por el BID con 80 millones de dólares, contempla la optimización de la planta depuradora de efluentes de Gualeguaychú.

También incluye la construcción y remodelación integral del sistema cloacal de Concepción del Uruguay y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

Para la infraestructura vial, el Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por CAF con 40 millones de dólares, contempla la reconstrucción de 64,7 kilómetros del camino Viale-Arroyo El Durazno.

La traza atraviesa una zona de fuerte actividad agrícola, ganadera y láctea. La obra busca mejorar la transitabilidad y facilitar la salida de la producción.

A estas intervenciones se suma el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola (PROSAF), financiado por FIDA con 15 millones de dólares. La iniciativa contempla infraestructura vial y accesos, equipamiento y otras herramientas destinadas a fortalecer al sector.

El programa vial de mayor inversión

El financiamiento de mayor magnitud corresponde al Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, financiado por el BID con 280 millones de dólares.

Entre sus principales intervenciones figuran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura, en Gualeguay.

Por su parte, el Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (CONDVER) cuenta con 27,5 millones de dólares del BCIE.

La iniciativa contempla intervenciones sobre la ruta provincial A08, en Islas del Ibicuy, y la construcción de dos nuevos puentes: uno sobre el arroyo Desmochado, en el departamento Tala, y otro sobre el arroyo El Sauce, en el departamento Gualeguaychú. Ambos proyectos incluyen sus respectivos accesos.

Una cartera con distintos destinos

“No se trata de tomar financiamiento por tomarlo, sino de definir con claridad para qué se necesitan esos recursos y orientarlos hacia las prioridades que tiene la provincia”, sostuvo Cusinato.

La cartera administrada por la UEP concentra así proyectos de infraestructura vial, saneamiento, conectividad y desarrollo productivo en distintas regiones de Entre Ríos, con programas que combinan obras concluidas, intervenciones en ejecución y nuevas iniciativas en proceso de implementación.