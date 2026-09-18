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Bullrich profundiza sus diferencias con el Gobierno y publica un video con una canción de Lali Espósito

Bullrich cuestionó cambios del Presupuesto 2027 y volvió a exhibir una posición propia, mientras una encuesta registró menor respaldo a Milei entre sus votantes.

18 de septiembre 2026 · 16:19hs
Bullrich profundiza sus diferencias con el Gobierno y publica un video con una canción de Lali Espósito.

Bullrich profundiza sus diferencias con el Gobierno y publica un video con una canción de Lali Espósito.

Patricia Bullrich sumó este viernes una nueva señal pública en medio de las diferencias que manifestó durante la semana con integrantes del Gobierno nacional. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó en sus redes sociales un video grabado en su despacho en el que aparece escuchando y acompañando con su voz “No me importa”, de Lali Espósito.

En la grabación, de poco más de un minuto, Bullrich ingresa a su oficina, toma una tablet, busca la canción y comienza a cantar mientras toma café. Junto con las imágenes escribió: “Sé que todos los peros tienen un porqué”, una frase que forma parte de la letra del tema.

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La elección de la canción adquirió repercusión por los enfrentamientos públicos que Lali Espósito mantuvo con el presidente Javier Milei. La publicación se produjo, además, después de que Bullrich cuestionara decisiones vinculadas con el funcionamiento interno del oficialismo y con el proyecto de Presupuesto 2027.

El cruce por el Presupuesto

La principal diferencia expuesta esta semana estuvo relacionada con las modificaciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 en materia de emergencia en discapacidad.

Bullrich cuestionó que esos cambios no hubieran sido discutidos previamente en la mesa política oficialista de la que forma parte. La senadora responsabilizó al Ministerio de Economía por la incorporación de las modificaciones y reclamó que las cuestiones que estaban siendo debatidas políticamente en la Cámara de Diputados fueran tratadas también dentro de esa instancia.

“A mí no me tomen por tonta”, expresó Bullrich al referirse a la situación. También sostuvo que el proyecto debía ser analizado previamente en la mesa política antes de ser enviado al Congreso.

El episodio expuso diferencias sobre los mecanismos de coordinación dentro del oficialismo, aunque Bullrich continúa al frente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y no anunció una ruptura con el Gobierno.

Posiciones propias

Las diferencias de la senadora no se limitaron al tratamiento del Presupuesto. Bullrich también manifestó reparos respecto de la velocidad de la recuperación económica y viene planteando posiciones propias en determinados asuntos de la gestión.

El video publicado este viernes se conoció en ese contexto. Su significado político no fue explicitado por Bullrich más allá del mensaje que acompañó la publicación. La referencia a Lali, sin embargo, concentró la atención debido a la relación conflictiva que la cantante mantuvo con Milei desde antes y durante la gestión presidencial.

El propio Milei se refirió posteriormente a la publicación y sostuvo que no veía un problema en que Bullrich escuchara a la artista. “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, afirmó el Presidente. También señaló que había escuchado algunas canciones de Lali después de la polémica y que le habían gustado.

El dato de la encuesta

La exposición de estas diferencias coincidió con la difusión de una nueva encuesta nacional de Poliarquía. El relevamiento ubicó en 42% la aprobación de la gestión de Milei durante septiembre, el mismo nivel registrado en julio y agosto, después de la caída acumulada durante el primer semestre.

Dentro de ese resultado general, el estudio detectó una variación entre los electores que habían votado por Bullrich en las elecciones presidenciales de 2023. Según la consultora, en ese grupo el respaldo a la gestión presidencial cayó ocho puntos respecto de agosto y acumula una disminución de 18 puntos desde comienzos de 2026.

La medición también registró una caída de 10 puntos durante el mismo período entre los encuestados de nivel socioeconómico alto. En ambos casos, se trata de segmentos que habían mostrado niveles relevantes de respaldo al oficialismo.

El relevamiento de septiembre describe así una situación de estabilidad en el nivel general de aprobación presidencial, pero con movimientos diferentes entre determinados grupos de electores. La encuesta constituye una medición de opinión correspondiente a ese período y no una proyección sobre futuros resultados electorales.

En ese escenario, Bullrich mantiene su pertenencia al oficialismo y la conducción del bloque libertario en el Senado, al mismo tiempo que expone diferencias sobre determinadas decisiones y procedimientos del Gobierno. El video con la canción de Lali se incorporó a esa secuencia de episodios públicos, aunque la senadora no explicitó que la publicación implicara un cambio en su posición política general.

Bullrich Gobierno Lali Espósito
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