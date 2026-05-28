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Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

El tenista argentino protagonizó la sorpresa de Roland Garros al superar al italiano Jannik Sinner. Por primera vez avanzó a tercera ronda de un Grand Slam.

28 de mayo 2026 · 12:10hs
Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

Juan Manuel Cerúndolo dio la gran sorpresa del año al eliminar en la segunda ronda de Roland Garros al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se vio afectado por un fuerte golpe de calor. El tenista argentino , que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

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La gran sorpresa de Roland Garros

El menor de los hermanos Cerúndolo, de 24 años, trabajó durante más de tres horas y media en la mítica Philippe-Chatrier para sacar del camino al máximo candidato al título en el Grand Slam sobre polvo de ladrillo. Sinner, finalista de la edición 2025 donde fue superado por Carlos Alcaraz, perderá 1250 puntos en el Ranking ATP pero no correrá riesgo su condición de líder del conteo mundial ya que el español –2 del mundo– se ausentó de esta cita por una lesión.

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El argentino, campeón del Córdoba Open 2021 como único título en el máximo rango ATP, hoy figura 56° del mundo pero hace poco menos de un año había caído por fuera del 100° del conteo y debió realizar un minucioso trabajo de recuperación física, mental y deportiva para poder reinsertarse en el lote principal del circuito, escalando al mejor puesto de su trayectoria con el 54° del ranking días atrás.

El tenis argentino sumó así otro triunfo de resonancia, el más grande en esta cita, luego de la gran cosecha que firmó Solana Sierra en el cuadro femenino con celebraciones sobre Emma Raducanu y Jasmine Paolini que la depositaron en la tercera ronda.

Como sigue el camino de Juan Manuel Cerúndolo en París

Con el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic ahora como los principales candidatos a la corona en la tierra batida parisina, Juan Manuel buscará alcanzar los octavos de final de este Grand Slam por primera vez en su carrera ante el ganador del duelo que mantienen el español Martín Landaluce (20 años, 69° del mundo) y el checo Vít Kopriva (28 años, 66° del ranking).

“Estoy muy feliz. Seguiré intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi superficie preferida. Solo espero estar listo para el próximo partido”, expresó tras el partido Juanma, que también puso el foco en el partido de su hermano Francisco que en ese momento disputaba el cuarto sert contra el local Hugo Gastón. “Espero que mi hermano gane, lo siento por los franceses”, bromeó.

Roland Garros Juan Manuel Cerúndolo Jannik Sinner
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