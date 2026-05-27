Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Una familia perdió todo tras un incendio por causas que se tratan de establecer en el barrio Nueva Esperanza de Concordia.

La vivienda de madera y parte de cemento quedó destruida tras el fuego de este miércoles.

Un incendio de importantes dimensiones se dio en la mañana de este miércoles en el barrio Nueva Esperanza de Concordia, donde una familia perdió su vivienda familiar. Allí debieron intervenir dos dotaciones del cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.

El hecho ocurrió sobre calle 53, donde una casa construida con partes de madera y sectores de material comenzó a incendiarse por causas que se intentan establecer.

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Vecinos de distintos sectores de la zona oeste advirtieron el movimiento de las autobombas que se dirigían rápidamente hacia ese punto cardinal de la ciudad para combatir el fuego.

El incendio en Concordia

De acuerdo a lo informado, las pérdidas para la familia que habitaba la vivienda fueron totales, ya que las llamas afectaron completamente la estructura y los elementos que se encontraban en el interior del inmueble, consignó Diario Río Uruguay.

El intenso trabajo desarrollado por los Bomberos Zapadores permitió controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas cercanas, teniendo en cuenta la proximidad existente entre las construcciones del barrio. Afortunadamente, pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.