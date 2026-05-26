Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Un camión detenido en Concordia ardió en llamas durante la última noche. Investigan si fue un incendio intencional.

El camión ardió en minutos, pese a la intervención de los Bomberos.

En la última medianoche el personal policial y dos dotaciones de Bomberos Zapadores fueron comisionados a calle Ituzaingó, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield de Concordia, donde se estaba produciendo el incendio de un camión estacionado sobre la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo afectaba la cabina de un camión Mercedes Benz utilizado para la distribución de mercadería. Rápidamente, los bomberos comenzaron a trabajar para sofocar las llamas que se propagaban sobre la zona del conductor. Sin embargo, pese al esfuerzo desplegado, el fuego consumió gran parte de la cabina del vehículo.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el incendio se habría originado por causas que aún se intentan establecer y no se descarta que haya sido intencional, aunque ello será determinado por las pericias que realizará personal de Bomberos Zapadores sobre el rodado en las próximas horas.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y solamente se registraron importantes daños materiales.