Emperatriz participó por primera vez del desfile cívico-militar por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, realizado este 25 de mayo en Concordia.

Comparsa Emperatriz desfiló por primera vez en el acto del 25 de Mayo en Concordia

Con 80 integrantes, la comparsa Heptacampeona del Carnaval de Concordia, representó a la institución con banderas, granaderos, escarapelas y una carroza alegórica a las raíces argentinas. La Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz participó por primera vez del desfile cívico-militar por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

La delegación estuvo conformada por 80 integrantes que representaron a los tres rubros de la comparsa.

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La Bandera Argentina fue portada por Emilce Cristina, la figura más ganadora de la historia del Carnaval de Concordia. La Bandera de Entre Ríos la llevó Brian Palacios, y la Bandera de Concordia estuvo a cargo de Patricia Micheloud.

Los porta banderas desfilaron representando al Escudo Nacional, mientras que los porta estandarte y cordoneras lo hicieron caracterizados como Granaderos. Las integrantes más pequeñas, el semillero de la comparsa, participaron como escarapelas, y la escuadra de ballet de gauchos aportó la representación de la tradición criolla.

Desfile tradicional

También formaron parte del desfile los reyes de la institución: Camila Seco, Néstor Gómez y la reina de comparsa Daniela Ballester, junto a integrantes y colaboradores que lucieron saco blanco. El presidente de la institución, Eduardo Cristina, acompañó a la delegación durante todo el recorrido.

La participación de Emperatriz incluyó además una carroza alegórica con bombos, gauchos y guitarras, que fue una de las más aplaudidas por el público presente. La propuesta llevó el símbolo de las raíces argentinas a lo largo del corso.

Como heptacampeona y la institución más ganadora de la historia del Carnaval de Concordia, Emperatriz aprovechó la ocasión para representar también su temática 2026 “El Viaje del Sol”, en alusión al Sol de Mayo presente en la bandera nacional.

Desde la institución destacaron que esta participación fortalece el vínculo entre Emperatriz y la comunidad concordiense, y reafirma el rol de la comparsa como referente cultural de la ciudad.

En ese sentido, remarcaron que Emperatriz viene participando activamente desde hace 20 años junto a la comunidad, acompañando a instituciones como ECU – Estudiantes Concordienses Unidos, Inmigrantes Unidos de Concordia, LALCEC, y a escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Un trabajo sostenido de responsabilidad social e institucional enfocado en la juventud y en el acompañamiento a distintos sectores de la comunidad.