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Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

En Colón ocurrió un grave accidente el domingo entre una moto y una camioneta y este miércoles se confirmó que falleció una de las jóvenes.

27 de mayo 2026 · 19:02hs
Falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo en Colón. 

Falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo en Colón. 

En la tarde de este miércoles se confirmó el fallecimiento de una de las jóvenes accidentadas en la madrugada del domingo en la intersección de calles Presidente Perón y Paysandú, en Colón.

La víctima fue identificada como Iara Sol Pereyra, de 24 años, quien permanecía internada en estado crítico tras el choque entre una moto Yamaha Crypton y una camioneta Renault Duster.

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Desde Colón confirmaron el fallecimiento de una de las jóvenes

La muerte fue confirmada este miércoles por el jefe de la Policía Departamental, Héctor Martínez, quien informó que la joven murió el martes mientras recibía atención médica en la ciudad de Concepción del Uruguay, a donde había sido derivada debido a la gravedad de sus heridas.

En el momento del accidente, Iara viajaba junto a otra joven a bordo de la motocicleta. Ambas sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladadas de urgencia al hospital San Benjamín de Colón por una unidad sanitaria que acudió al lugar del impacto.

Por otra parte, la acompañante de la víctima fatal permanece internada en el hospital de Colón con lesiones graves y bajo seguimiento médico. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su evolución clínica.

El accidente ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. Efectivos policiales trabajaron en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y las pericias accidentológicas para establecer cómo se produjo el choque.

Colón jóvenes Choque domingo
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