El fin de semana largo de octubre volverá a tener a Santa Fe como uno de los puntos centrales de la agenda cultural y turística del país. Harlem Festival 2026 confirmó oficialmente su octava edición y ya comenzó la cuenta regresiva para dos jornadas atravesadas por música en vivo, gastronomía, arte y experiencias pensadas para públicos de distintas edades.
El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber
El fin de semana largo de octubre volverá a tener a Santa Fe como uno de los puntos centrales de la agenda cultural y turística del país con el Harlem Festival 2026
Harlem Festival 2026
El festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe, aprovechando además el feriado del lunes 12 de octubre. La coincidencia con el fin de semana largo proyecta una nueva edición con fuerte movimiento turístico, hotelero y gastronómico en la capital santafesina, consolidando al Harlem como uno de los encuentros culturales más convocantes de la región.
Con siete ediciones realizadas y una identidad que creció año tras año, Harlem dejó de ser únicamente un festival de música para convertirse en una experiencia integral. La propuesta volverá a incluir distintos escenarios, intervenciones artísticas, activaciones de marcas, espacios recreativos y un amplio sector gastronómico pensado para compartir entre amigos y familias.
La organización adelantó que la preventa exclusiva de entradas comenzará este viernes 29 de mayo a las 12, destinada a clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Durante 72 horas o hasta agotar stock, podrán acceder a tickets desde $135.000 más service charge y el beneficio de 9 cuotas sin interés.
Finalizada esa instancia, la venta general se habilitará el lunes 1 de junio a las 12, con todos los medios de pago disponibles. Además, continuará el beneficio de 6 cuotas sin interés para clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, mientras que el resto de las tarjetas bancarias tendrá 3 cuotas sin interés durante todo el período de venta.
Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de Harlem Festival. También habrá venta presencial en Tienda Unión, en Santa Fe, y en Terco Tour, en Paraná.
En los próximos meses se anunciará la grilla completa de artistas que formarán parte de una edición que buscará reafirmar el crecimiento del festival y su lugar dentro del circuito nacional de grandes eventos musicales.