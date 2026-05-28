El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

El fin de semana largo de octubre volverá a tener a Santa Fe como uno de los puntos centrales de la agenda cultural y turística del país con el Harlem Festival 2026

El fin de semana largo de octubre volverá a tener a Santa Fe como uno de los puntos centrales de la agenda cultural y turística del país. Harlem Festival 2026 confirmó oficialmente su octava edición y ya comenzó la cuenta regresiva para dos jornadas atravesadas por música en vivo, gastronomía, arte y experiencias pensadas para públicos de distintas edades.

El festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano , en la ciudad de Santa Fe, aprovechando además el feriado del lunes 12 de octubre. La coincidencia con el fin de semana largo proyecta una nueva edición con fuerte movimiento turístico, hotelero y gastronómico en la capital santafesina, consolidando al Harlem como uno de los encuentros culturales más convocantes de la región.

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Con siete ediciones realizadas y una identidad que creció año tras año, Harlem dejó de ser únicamente un festival de música para convertirse en una experiencia integral. La propuesta volverá a incluir distintos escenarios, intervenciones artísticas, activaciones de marcas, espacios recreativos y un amplio sector gastronómico pensado para compartir entre amigos y familias.

La organización adelantó que la preventa exclusiva de entradas comenzará este viernes 29 de mayo a las 12, destinada a clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Durante 72 horas o hasta agotar stock, podrán acceder a tickets desde $135.000 más service charge y el beneficio de 9 cuotas sin interés.

Finalizada esa instancia, la venta general se habilitará el lunes 1 de junio a las 12, con todos los medios de pago disponibles. Además, continuará el beneficio de 6 cuotas sin interés para clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, mientras que el resto de las tarjetas bancarias tendrá 3 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de Harlem Festival. También habrá venta presencial en Tienda Unión, en Santa Fe, y en Terco Tour, en Paraná.

En los próximos meses se anunciará la grilla completa de artistas que formarán parte de una edición que buscará reafirmar el crecimiento del festival y su lugar dentro del circuito nacional de grandes eventos musicales.