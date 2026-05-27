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Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Con dos goles en tiempo de descuento, Independiente Rivadavia se llevó la victoria de Bolivia por 3 a 1 y alcanzó los 16 puntos. Gran momento de La Lepra.

27 de mayo 2026 · 23:46hs
Independiente Rivadavia ganó de visitante.

Independiente Rivadavia ganó de visitante.

Independiente Rivadavia cerró un gran semestre al vencer 3-1 a Bolívar como visitante por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El equipo mendocino alcanzó los 16 puntos, ganó su zona y terminó como uno de los mejores clasificados a octavos.

Independiente Rivadavia y su momento

El elenco mendocino terminó una primera parte de temporada con su histórico debut en la Copa Libertadores que lo dejó en muy buena posición de cara a los choques de mata-mata. Mientras que en el plano local ganó también su zona en el Torneo Apertura, pero en los octavos de final fue sorprendido por Unión de Santa Fe que le ganó 2-1.

Sebastián Villa, siempre determinante en Independiente Rivadavia.

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