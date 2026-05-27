El Viejo Almacén de Sauer celebrará sus 130 años

El Viejo Almacén Sauer fue declarado de interés legislativo por ser el más antiguo de la provincia.

El domingo 7 de junio, el histórico Viejo Almacén Sauer ubicado en Colonia Yeruá, dentro el departamento Concordia, abrirá nuevamente sus puertas para vivir una jornada cargada de emoción, recuerdos, arte y tradición, en el marco de la celebración de sus 130 años de historia.

Durante el encuentro se realizará la presentación oficial del libro “Permanecer y Transcurrir”, escrito por Belén Sauer, cuarta generación de la familia fundadora del almacén. La obra nace con el profundo deseo de conservar viva la memoria familiar y transmitir a las nuevas generaciones la historia de quienes construyeron, con esfuerzo y sacrificio, uno de los espacios más emblemáticos de la región.

A través de sus páginas, el libro recorre los comienzos de los abuelos Sauer, su llegada a Entre Ríos, sus luchas, sueños y el trabajo incansable que dio origen al Viejo Almacén Sauer, un lugar que hoy representa mucho más que un edificio: representa la memoria viva de una familia, de los inmigrantes y de toda una comunidad.

“Permanecer y Transcurrir” es también un homenaje a las raíces danesas de la familia, a las costumbres transmitidas de generación en generación y a la importancia de preservar la identidad cultural y afectiva de nuestros antepasados.

La celebración se desarrollará durante toda la jornada y contará además con una exposición de arte a cargo de la artista Alejandra Moullia, sumando sensibilidad y expresión artística a este acontecimiento tan especial.

La música en vivo llegará de la mano del grupo Las Tres Cosas, que acompañará el encuentro con un repertorio pensado para compartir en familia y disfrutar de una verdadera fiesta de campo.

El almuerzo será otro de los grandes protagonistas del día, con un menú tradicional especialmente preparado para la ocasión: entrada de bondiola braseada, plato principal de asado a la estaca y, como broche de oro, el tradicional Risalamande, típico postre danés que fue realizado para el canal El Gourmet y que en esta oportunidad volverá a presentarse en homenaje a las raíces de la familia Sauer.

Los orígenes del almacén

En 1889, desde Neastved, Dinamarca, llegó Federico Cristian Sauer con sus cuatro hijos a probar suerte a Argentina. Él, que era arquitecto, empezó a trabajar haciendo edificios en la ciudad de Concordia.

Su primer hijo, Carlos Sauer, compró 50 hectáreas en Colonia Yeruá, departamento Concordia, inaugurando un almacén de ramos generales en 1895, que fue estafeta postal y pasaba por ahí la diligencia que unía Concordia y Villaguay. Cuando llegó a estas tierras trajo con él sus costumbres danesas como licores y comidas. Pero también, con el paso del tiempo, fue un criollo más en el lugar.

Desde aquel momento siempre fue un lugar de encuentros, se realizaban bailes y distintos tipos de actividades. Hasta el día de hoy el almacén sigue funcionando de generación en generación, con la misma autenticidad de aquel momento; con una particularidad: arquitectónicamente nunca fue modificado, conservando su construcción original. Asimismo, allí se guardan documentos, libros escritos a pluma de los primeros clientes, elementos traídos de Dinamarca como vajillas, cuadros y hasta una caja fuerte.