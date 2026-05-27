Uno Entre Rios | La Provincia | Almacén

El Viejo Almacén de Sauer celebrará sus 130 años

El mítico almacén ubicado en Colonia Yeruá cumplirá un nuevo aniversario y presentarán el libro “Permanecer y Transcurrir”.

27 de mayo 2026 · 16:27hs
El Viejo Almacén Sauer fue declarado de interés legislativo por ser el más antiguo de la provincia.

El Viejo Almacén Sauer fue declarado de interés legislativo por ser el más antiguo de la provincia.

El domingo 7 de junio, el histórico Viejo Almacén Sauer ubicado en Colonia Yeruá, dentro el departamento Concordia, abrirá nuevamente sus puertas para vivir una jornada cargada de emoción, recuerdos, arte y tradición, en el marco de la celebración de sus 130 años de historia.

almacen sauer
Bel&eacute;n Sauer presentar&aacute; la historia del viejo almac&eacute;n.

Belén Sauer presentará la historia del viejo almacén.

Durante el encuentro se realizará la presentación oficial del libro “Permanecer y Transcurrir”, escrito por Belén Sauer, cuarta generación de la familia fundadora del almacén. La obra nace con el profundo deseo de conservar viva la memoria familiar y transmitir a las nuevas generaciones la historia de quienes construyeron, con esfuerzo y sacrificio, uno de los espacios más emblemáticos de la región.

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña.

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

El Senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional.

El senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional

A través de sus páginas, el libro recorre los comienzos de los abuelos Sauer, su llegada a Entre Ríos, sus luchas, sueños y el trabajo incansable que dio origen al Viejo Almacén Sauer, un lugar que hoy representa mucho más que un edificio: representa la memoria viva de una familia, de los inmigrantes y de toda una comunidad.

“Permanecer y Transcurrir” es también un homenaje a las raíces danesas de la familia, a las costumbres transmitidas de generación en generación y a la importancia de preservar la identidad cultural y afectiva de nuestros antepasados.

La celebración se desarrollará durante toda la jornada y contará además con una exposición de arte a cargo de la artista Alejandra Moullia, sumando sensibilidad y expresión artística a este acontecimiento tan especial.

La música en vivo llegará de la mano del grupo Las Tres Cosas, que acompañará el encuentro con un repertorio pensado para compartir en familia y disfrutar de una verdadera fiesta de campo.

El almuerzo será otro de los grandes protagonistas del día, con un menú tradicional especialmente preparado para la ocasión: entrada de bondiola braseada, plato principal de asado a la estaca y, como broche de oro, el tradicional Risalamande, típico postre danés que fue realizado para el canal El Gourmet y que en esta oportunidad volverá a presentarse en homenaje a las raíces de la familia Sauer.

Los orígenes del almacén

En 1889, desde Neastved, Dinamarca, llegó Federico Cristian Sauer con sus cuatro hijos a probar suerte a Argentina. Él, que era arquitecto, empezó a trabajar haciendo edificios en la ciudad de Concordia.

Su primer hijo, Carlos Sauer, compró 50 hectáreas en Colonia Yeruá, departamento Concordia, inaugurando un almacén de ramos generales en 1895, que fue estafeta postal y pasaba por ahí la diligencia que unía Concordia y Villaguay. Cuando llegó a estas tierras trajo con él sus costumbres danesas como licores y comidas. Pero también, con el paso del tiempo, fue un criollo más en el lugar.

Desde aquel momento siempre fue un lugar de encuentros, se realizaban bailes y distintos tipos de actividades. Hasta el día de hoy el almacén sigue funcionando de generación en generación, con la misma autenticidad de aquel momento; con una particularidad: arquitectónicamente nunca fue modificado, conservando su construcción original. Asimismo, allí se guardan documentos, libros escritos a pluma de los primeros clientes, elementos traídos de Dinamarca como vajillas, cuadros y hasta una caja fuerte.

Almacén aniversario Libro Concordia
Noticias relacionadas
pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas.

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná.

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

Ver comentarios

Lo último

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Hidrovía: Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión

Hidrovía: Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión

Nogoyá: Emilia Mernes, Ciudadana Ilustre

Nogoyá: Emilia Mernes, Ciudadana Ilustre

Ultimo Momento
Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Hidrovía: Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión

Hidrovía: Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión

Nogoyá: Emilia Mernes, Ciudadana Ilustre

Nogoyá: Emilia Mernes, Ciudadana Ilustre

En San José de Feliciano se juega una nueva edición de los torneos de fútbol social

En San José de Feliciano se juega una nueva edición de los torneos de fútbol social

Futsal: Paraná avanzó a los playoffs en el Argentino de Selecciones C20

Futsal: Paraná avanzó a los playoffs en el Argentino de Selecciones C20

Policiales
Prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Ovación
Futsal: Paraná avanzó a los playoffs en el Argentino de Selecciones C20

Futsal: Paraná avanzó a los playoffs en el Argentino de Selecciones C20

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

En San José de Feliciano se juega una nueva edición de los torneos de fútbol social

En San José de Feliciano se juega una nueva edición de los torneos de fútbol social

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre tras cerrar una alianza inédita

Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre tras cerrar una alianza inédita

La provincia
Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

El Viejo Almacén de Sauer celebrará sus 130 años

El Viejo Almacén de Sauer celebrará sus 130 años

El senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional

El senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Dejanos tu comentario