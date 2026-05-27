River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

River venció anoche al equipo boliviano por la última fecha de la instancia de grupos. Fue 3 a 0 goles de Salas, Fausto Vera, de penal, y Lucas Silva.

River ganó de local tras la derrota ante Belgrano.

River Plate cumplió con su objetivo y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 3 a 0 a Blooming de Bolivia en el estadio Monumental, por la última fecha del Grupo H.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y extendió su invicto internacional, aunque debió esperar hasta el segundo tiempo para reflejar en el marcador la diferencia mostrada en el campo de juego.

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

La primera gran oportunidad llegó a los nueve minutos, cuando Tomás Galván fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Sin embargo, Maximiliano Salas desperdició la ocasión al estrellar su remate contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada.

A pesar del fallo, River mantuvo el dominio de la posesión y generó varias situaciones claras, encontrándose una y otra vez con las intervenciones del arquero visitante. Lucas Silva, Juan Cruz Meza y el propio Salas tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero la igualdad se mantuvo hasta el descanso.

En el complemento, el Millonario encontró rápidamente la ventaja. A los 11 minutos, Lucas Martínez Quarta se proyectó en ataque y asistió a Salas, que se tomó revancha del penal errado y convirtió el 1-0 con la ayuda de un desvío defensivo.

La tranquilidad definitiva llegó a los 26 minutos de la segunda etapa. Joaquín Freitas protagonizó una gran acción individual y fue derribado en el área por Matías Abisab. Tras la revisión del VAR, el árbitro confirmó la pena máxima y Fausto Vera cambió el penal por gol para marcar el 2-0 y su primer tanto con la camiseta riverplatense.

Cuando el partido ingresaba en su tramo final, Lucas Silva coronó una destacada actuación personal con un golazo desde la medialuna del área. El juvenil sacó un potente remate que se clavó lejos del alcance de Almada y sentenció el 3-0 definitivo.

Cómo quedó el Millonario

Con esta victoria, River cerró una sólida fase de grupos y aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde buscará seguir siendo protagonista en el plano continental antes del receso por la Copa del Mundo 2026.

Minuto a minuto

83 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Silva convirtió un golazo tras un gran remate de desde la medialuna.

78 minutos: doble cambio en River Plate

Ingresaron Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff en lugar de Tomás Galván y Maximiliano Salas.

78 minutos: doble cambio en River Plate

Ingresaron Pereyra y Spiff en lugar de Galván y Salas.

71 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras previa revisión del VAR y confirmación del árbitro, Fausto Vera convirtió de penal su primer tanto con la camiseta del Millonario.

67 minutos: penal para River Plate

Joaquín Freitas hizo una excelente jugada individual, enganchó y recibió la infracción de Matías Abisab.

62 minutos: Bustos casi convierte con un fuerte derechazo

El lateral derecho llegó al área rival y remató cruzado; otra buena respuesta del arquero Gustavo Almada que alcanzó a despejar.

56 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Por enésima vez, Martínez Quarta encabezó un ataque y asistió de gran manera a Maximiliano Salas, quien se redimió del penal fallado en el primer tiempo y convirtió, con ayuda de un desvío defensivo.

53 minutos: otra vez, Martínez Quarta agarró la lanza y ensayó una chilena

El zaguero se adelantó, toco y fue a buscar al área un centro que le quedó bajo y despaldas. Casi convierte con una gran pirueta.

50 minutos: Martínez Quarta avisó de cabeza

Tras un córner muy bien ejecutado por Freitas, el capitán de River se elevó y conectó un buen cabezazo, a las manos del arquero de Blooming.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Sin cambios, River Plate y Blooming disputan el complemento en el estadio Monumental.

45 minutos: final del primer tiempo

37 minutos: Lucas Silva se animó y generó una buena reacción del arquero de Blooming

El juvenil vio espacio con pelota dominada y le pegó desde la puerta del área para la gran volada de Gustavo Almada, quien envió la pelota al córner.

32 minutos: Juan Cruz Meza probó con un remate desde la medialuna

River tiene mucha tenencia de pelota, pero no es profundo. En una de las acciones, el chico intentó con un disparo frente a tres marcas. Desviado.

21 minutos: Salas volvió a tener otra ocasión muy clara

El ex Racing aprovechó un centro perfecto de Juan Cruz Meza para encajar un testazo rechazado por el arquero de Blooming al córner.

10 MINUTOS: ¡SALAS FALLÓ EL PENAL!

El remate de Maximiliano pegó en el palo izquierdo de Almada.

10 MINUTOS: ¡SALAS FALLÓ EL PENAL!

El remate de Maximiliano pegó en el palo izquierdo de Almada.

9 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!

Marc Enoumba le cometió falta a Tomás Galván en el área.

6 minutos: se animó Facundo González y casi llegó el gol de River

El lateral izquierdo se jugó la patriada individual, dejó en el camino a un rival con un enganche, superó a otro a pura velocidad y mandó un centro sobre línea de fondo dentro del área despejado por el arquero Gustavo Almada. En el rebote, no pudo Fabricio Bustos.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene River Plate vs. Blooming.

FORMACIONES CONFIRMADAS DE RIVER Y DE BLOOMING!

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lucas Silva, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Roberto Hinojoza, Juan Mercado, Matías Abisab, Julio Vila, Bayron Garcés, Auli Oliveros, Marc Enoumba, José Carrasco y Guilmar Centella. DT: Erwin Sánchez.