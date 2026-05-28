Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Este jueves, desde las 21.30, Boca recibe a Universidad Católica en La Bombonera. El Xeneize necesita ganar para no quedar eliminado de la Copa Libertadores.

28 de mayo 2026 · 09:04hs
Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca y Universidad Católica jugarán este jueves desde las 21.30 en La Bombonera, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize, con varias bajas, necesita ganar para no quedar eliminado de forma temprana, mientras que los Cruzados van por una hazaña que los sitúe en octavos de final.

Luego del polémico empate frente a Cruzeiro que acabó con reclamos de los dirigidos por Claudio Úbeda al referí por dos manos controversiales en el tiempo de descuento, el cuadro de la Ribera va por una desesperada victoria para cortar una racha de tres partidos seguidos sin triunfos.

dolor en boca: murio el entrenador de arqueros fernando gayoso

Dolor en Boca: murió el entrenador de arqueros Fernando Gayoso

Martiniano Dato aportó 4 puntos a la victoria de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. 

Liga Nacional: paranaenses, a un paso de la final

El elenco azul y oro llega a la última fecha en tercer lugar del grupo con siete puntos, a uno de Cruzeiro y a tres de quién será su rival en este encuentro. En caso de ganar tendrá las mismas unidades que la UC y la superará por el desempate olímpico, gracias a la victoria obtenida en la primera fecha. Sin embargo, en ese mismo criterio están debajo de los brasileños, por lo que un empate los dejaría afuera pase lo que pase.

El once de gala, diezmado por varias bajas, tendría tres modificaciones respecto a la presentación de la semana pasada. En el arco se mantendría Leandro Brey y en el fondo la novedad sería Marco Pellegrino, que ingresaría en lugar de Ayrton Costa, sancionado. Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco conservarían sus lugares. Por otro lado, Milton Delgado y Leandro Paredes serán otra vez de la partida en el medio, pero esta vez junto a Ander Herrera, en lugar de Tomás Belmonte. Tomás Aranda será el enganche y la delantera la compartirían Milton Giménez y Exequiel Zeballos, que podría jugar su último partido en Boca luego de las molestias aquejadas por Miguel Merentiel, aunque el uruguayo será esperado hasta último momento y podría meterse. Cabe destacar que Adam Bareiro se encuentra lesionado y Santiago Ascacíbar, suspendido.

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca 1
Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Por su parte, el conjunto chileno viene en un buen estado de forma. Antes de caer como local en el clásico del fin de semana, arrastraba un invicto de seis partidos, de hecho, Boca fue el único rival que pudo ganarle por Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero sacará su boleto a la siguiente instancia si gana o empata.

El primer partido entre ambos fue hace casi ya dos meses y estuvo protagonizado por el golazo con el que Paredes abrió su cuenta en esta competición. Minutos más tarde le siguió una anotación de Bareiro y un descuento de Juan Ignacio Díaz que no terminó alcanzando.

La probable formación de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Los datos de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • VAR: David Rodríguez
  • Estadio: La Bombonera

Boca Copa Libertadores Universidad Católica La Bombonera
Noticias relacionadas
Miguel Merentiel titular en Boca.

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

El mensaje en cercanías al estadio de Boca fue contundente.

"Boca contra todos", rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

Boca empató de local y se complica.

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Boca juega de local.

Boca se juega su continuidad ante Cruzeiro

Ver comentarios

Lo último

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Ultimo Momento
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Policiales
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Ovación
APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

La provincia
Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Dejanos tu comentario