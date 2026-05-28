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Ex choferes de Ersa y Mariano Moreno reclaman reincorporaciones

Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas

28 de mayo 2026 · 13:51hs
Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas

Foto: UNO/Fernanda Rivero

Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas
Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas

Foto: UNO/Fernanda Rivero

Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas
Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas

Foto: UNO/Fernanda Rivero

Ex trabajadores de Ersa y Mariano Moreno piden el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas

Trabajadores despedidos de las empresas de transporte Ersa y Mariano Moreno se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo, en Paraná, para exigir respuestas por sus situaciones laborales y pedir ser reincorporados por la nueva empresa concesionaria San José UTE.

El abogado que representa a los ex choferes explicó que los reclamos deberán analizarse “caso por caso”, ya que cada trabajador atraviesa distintas condiciones vinculadas a despidos, indemnizaciones y conflictos laborales.

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Ex choferes ERSA MAriano Moreno Paraná (2)

Entre los principales pedidos se encuentran la reincorporación a sus puestos de trabajo, el cumplimiento de acuerdos previos y la resolución de causas que aún continúan abiertas.

Los manifestantes señalaron que buscan una respuesta concreta de las autoridades y de las empresas involucradas, en medio de la incertidumbre laboral que afecta a decenas de familias.

Además del reclamo por los puestos de trabajo, los ex choferes remarcaron la necesidad de garantizar estabilidad laboral y condiciones justas para quienes se desempeñan en el sistema de transporte.

Choferes Ersa Mariano Moreno San José UTE Paraná
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