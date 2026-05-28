Familias de Abrigo: el programa que promueve el cuidado, la contención y la solidaridad

El programa Familias de Abrigo busca sumar hogares para el cuidado temporal de bebés separados de sus familias por situaciones de vulneración de derechos

En Entre Ríos el Copnaf cuenta con el programa Familias de Abrigo

Se aproxima el Día Internacional de las Familias de Acogida, que se conmemora cada 31 de mayo, y en este contexto el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf) promueve el programa “Familias de Abrigo”, una iniciativa destinada a brindar alojamiento temporal, cuidado y contención afectiva a bebés de entre 0 y 2 años que, por situaciones de vulneración de derechos, deben ser separados transitoriamente de su familia de origen.

La propuesta funciona en toda la provincia y apunta a ofrecer a los niños y niñas un entorno familiar mientras se resuelve su situación judicial y social. Al respecto, la subdirectora de Cuidados Alternativos para las Infancias del Copnaf, Noelia Buchholz, explicó cómo funciona el programa, cuáles son los requisitos para inscribirse y por qué consideran fundamental seguir ampliando la red de familias solidarias. “Este programa tiene alcance provincial y el objetivo es brindar alojamiento transitorio a bebés de 0 a 2 años que, por diferentes motivos de vulneración, no pudieron seguir viviendo con su familia biológica”, explicó.

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Familias de Abrigo

En ese sentido, indicó que las familias inscriptas ofrecen un hogar temporario donde los niños reciben cuidados cotidianos, contención emocional y acompañamiento integral.

La funcionaria remarcó que las familias de abrigo no cumplen un rol adoptivo. “Es importante entender que no es un programa con fines de adopción, sino de cuidado transitorio”, aclaró. Por ese motivo, uno de los requisitos excluyentes es no estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Quiénes pueden inscribirse

Desde el organismo destacaron que cualquier persona o grupo familiar puede postularse, siempre que reúna determinadas condiciones vinculadas principalmente a la disponibilidad afectiva y de tiempo. “Pueden ser familias monoparentales, parejas, personas solas, familias con hijos adolescentes o con hijos pequeños. Lo que se evalúa es la capacidad y las ganas de cuidar a un niño”, sostuvo Buchholz.

Entre los requisitos principales figuran tener más de 25 años, residir en Entre Ríos, no poseer antecedentes penales, no estar inscriptos en el Registro de Adoptantes, contar con disponibilidad horaria y emocional para el cuidado. Además, si bien la situación económica no constituye un factor excluyente, sí se solicita acreditar ingresos estables. “No se busca una situación económica determinada, pero sí cierta estabilidad que permita sostener la dinámica cotidiana”, señaló.

En este marco, el Copnaf realiza un aporte económico destinado a cubrir necesidades básicas de los bebés, como pañales, leche y gastos vinculados a la salud. En situaciones médicas excepcionales, el organismo interviene para garantizar la cobertura necesaria.

Un proceso acompañado por equipos técnicos

Las personas interesadas deben completar un formulario de preinscripción disponible en las redes sociales y la página oficial del Copnaf. A partir de allí, el equipo técnico del programa se comunica para solicitar documentación y avanzar en entrevistas virtuales y presenciales.

El acompañamiento profesional constituye uno de los pilares del programa. Según detalló Buchholz, el equipo está conformado por trabajadores sociales y psicólogos que intervienen tanto en el proceso de selección como en el seguimiento de cada experiencia familiar. “No están solos. Hay un equipo técnico que acompaña permanentemente a las familias y a los bebés”, remarcó.

Familia de Abrigo En Entre Ríos el Copnaf cuenta con el programa Familias de Abrigo

Ese acompañamiento resulta especialmente importante en uno de los aspectos más sensibles del programa: el momento de la desvinculación. “Las familias saben desde el inicio que el cuidado es transitorio. El proceso de despedida se trabaja de manera paulatina y muy acompañada para que sea lo más humanizado posible”, explicó la funcionaria.

Muchas familias, tras finalizar una experiencia de cuidado, optan por tomarse un tiempo de descanso antes de volver a recibir a otro niño. “Es parte del proceso y también es necesario”, agregó.

Priorizar la vida en familia

Actualmente, el programa cuenta con 15 familias cuidando a 16 bebés en distintos puntos de Entre Ríos. Además, hay 22 familias atravesando instancias de evaluación y otras ocho que se encuentran temporalmente en pausa tras experiencias previas de cuidado.

Aunque el crecimiento del programa es sostenido, desde el Copnaf reconocen que aún hacen falta más familias de abrigo. “Queremos que esta red siga creciendo porque estamos convencidos de que la mejor manera de cuidar a un bebé es en un entorno familiar”, expresó Buchholz.

La subdirectora destacó que el programa se fortaleció especialmente desde 2023. “Cuando asumimos había cinco bebés en familias de abrigo y hoy son 16. Es una política que nos motiva mucho porque creemos profundamente en el cuidado en familia”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que la propuesta no implica desmerecer el trabajo que se realiza en residencias convivenciales, donde los niños también reciben contención y cuidados permanentes. Sin embargo, sostuvo que la dinámica familiar ofrece otro tipo de experiencias cotidianas y vínculos. “Los bebés se incorporan a rutinas familiares, a momentos de descanso, a actividades cotidianas. El vínculo es diferente”, indicó.

Por otra parte, explicó que cada caso atraviesa procesos particulares y no todos los niños ingresan automáticamente en situación de adoptabilidad. Algunos bebés regresan con sus familias de origen luego de que los adultos responsables logran revertir las situaciones que motivaron la separación. Otros, en cambio, avanzan hacia una declaración de adoptabilidad. “Las familias de abrigo no sólo ayudan a un niño. También están dando tiempo a una familia para reorganizarse y recuperarse”, sostuvo Buchholz.

Incluso, en algunos casos, las familias de abrigo mantienen vínculo posterior con los niños y sus familias biológicas, aunque esa posibilidad se evalúa individualmente según cada situación.

Experiencias desde el afecto

Durante la entrevista, Buchholz compartió algunas reflexiones surgidas de encuentros recientes con familias de abrigo de toda la provincia. “Escucharlas emociona mucho. Tienen muy claro su rol y entienden que, aunque el tiempo compartido sea corto, pueden dejar algo importante en la vida de ese bebé”, expresó.

Actualmente, el organismo trabaja además en la creación de “cuadernos de vida”, donde las familias puedan registrar momentos significativos del crecimiento de los niños: las primeras palabras, las primeras comidas o distintos hitos cotidianos que luego formarán parte de su historia personal.

Finalmente, desde el Copnaf reiteraron la invitación a toda la comunidad entrerriana a sumarse al programa. “Es una experiencia muy movilizante, pero también muy gratificante. Queremos que sepan que van a estar acompañados y contenidos en todo momento”, concluyó Buchholz.