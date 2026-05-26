Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna.

Una joven sufrió heridas de consideración este martes tras chocar con su moto un tanque cisterna sobre la ruta 4, en Colonia Roca, en el departamento Concordia.

Una joven sufrió heridas de consideración este martes tras chocar con su moto un tanque cisterna sobre la ruta 4, en Colonia Roca, en el departamento Concordia . Debido a las lesiones, la menor tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Masvernat.

El accidente ocurrió este martes, alrededor de las 20, cuando personal de la comisaría La Criolla intervino en ruta 4, a la altura del kilómetro 4 1/2, por un siniestro vial, entre una moto Gilera Smash conducida por una menor de 17 años de edad, y una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 69 años.

Por razones que se tratan de establecer, la moto embiste desde atrás un trailer con un cisterna remolcada por la camioneta Toyota. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, y el tráiler no contaba con ningún tipo de señalización ni luces.

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La fiscal Natalia Conti dispuso la extracción de sangre para ambos conductores, intervención de la Div. Policía Científica y secuestro del trailer con dos ejes con un tanque cisterna de plástico, y la moto Gilera Smash.

La adolescente fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) con herida cortante en el párpado derecho que requirió sutura, politraumatismos y una fractura de fémur derecho acompañada de una herida cortante en la rodilla. La joven quedó internada en observación para su reevaluación.