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Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

El líder de la banda Ke Personajes, Emanuel Noir, podría ser declarado Ciudadano Ilustre en Concepción del Uruguay

28 de mayo 2026 · 14:27hs
Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

El reconocimiento a Emanuel Noir Ciudadano Ilustre de Entre Ríos comenzó a debatirse este miércoles en la Cámara de Senadores provincial, donde ingresó un proyecto de ley impulsado por el senador Martín Oliva para distinguir al cantante y compositor entrerriano, líder de la banda de cumbia Ke Personajes, uno de los fenómenos musicales más importantes de Argentina y Latinoamérica.

Concepción del Uruguay

La iniciativa fue presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo y quedó girada a la Comisión de Legislación General. El expediente lleva el número 15.716 y propone declarar Ciudadano Ilustre de la provincia a Emanuel Julio Noir, oriundo de Concepción del Uruguay.

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La propuesta generó repercusión política y social debido a la enorme popularidad alcanzada por el artista y por el fuerte vínculo que mantiene con Entre Ríos, provincia desde la cual construyó una carrera musical que hoy trasciende fronteras.

Emanuel Noir Ke personajes Ciudadano Ilustre Concepción del Uruguay
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