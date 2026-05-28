Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir El líder de la banda Ke Personajes, Emanuel Noir, podría ser declarado Ciudadano Ilustre en Concepción del Uruguay 28 de mayo 2026 · 14:27hs

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

El reconocimiento a Emanuel Noir Ciudadano Ilustre de Entre Ríos comenzó a debatirse este miércoles en la Cámara de Senadores provincial, donde ingresó un proyecto de ley impulsado por el senador Martín Oliva para distinguir al cantante y compositor entrerriano, líder de la banda de cumbia Ke Personajes, uno de los fenómenos musicales más importantes de Argentina y Latinoamérica.

Concepción del Uruguay La iniciativa fue presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo y quedó girada a la Comisión de Legislación General. El expediente lleva el número 15.716 y propone declarar Ciudadano Ilustre de la provincia a Emanuel Julio Noir, oriundo de Concepción del Uruguay.

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LEER MÁS: El reconocimiento a Emilia Mernes divide opiniones en Nogoyá La propuesta generó repercusión política y social debido a la enorme popularidad alcanzada por el artista y por el fuerte vínculo que mantiene con Entre Ríos, provincia desde la cual construyó una carrera musical que hoy trasciende fronteras.