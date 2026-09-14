Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua José Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay, informó que construirán una nueva toma de agua en la ciudad. Costaría unos 1.400 millones de pesos. 14 de septiembre 2026 · 20:31hs

En Concepción del Uruguay anunciaron la realización de una nueva toma de agua.

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, informó que llamarán a licitación para hacer una toma de agua de contingencia, que funcionaría cuando falle la actual. La inversión, con recursos municipales, sería de unos 1.400 millones de pesos.

LEER MÁS: Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable La decisión del municipio de Concepción del Uruguay El anuncio de la comuna uruguayense llega luego de que en abril se rompiera el caño principal de la toma, lo cual dejó paralizada la planta por un día y medio. El jefe comunal sostuvo que esa situación “los preocupó mucho” y comenzaron a estudiar alternativas para que no vuelva a ocurrir, consignó Babel Digital. “No queremos correr estos riesgos”, destacó Lauritto.

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Luego, informó que el municipio realizará una nueva obra para establecer una segunda toma de agua, que funcionaría si es que vuelve a fallar la habitual. El proyecto ya está proyectado y se licitaría en los próximos días, para ejecutarse en un plazo no mayor a nueve meses, con la colocación de dos bombas que traerían de Alemania.