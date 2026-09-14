Actualmente, la intervención de la Municipalidad de Paraná se concentra en la acera norte de calle 25 de Mayo, en el tramo que va desde Belgrano a 9 de Julio.

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo.

La Municipalidad de Paraná continúa con la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo, una de las arterias más importantes del centro cívico de la capital entrerriana. El proyecto busca consolidar un nuevo corredor verde urbano a lo largo de la acera.

El principal objetivo de la obra es reforzar la seguridad peatonal, mejorar el entorno para el área comercial y fortalecer un ambiente urbano saludable y sostenible.

Sobre los trabajos de la Municipalidad de Paraná

“La intervención en calle 25 de Mayo implica una obra de reparación de veredas para garantizar la accesibilidad adecuada. En este sentido esta semana las tareas se trasladaron a la acera norte en la cuadra que va entre Belgrano y 9 de Julio y se va a estar trabajando en la remoción de escombros y limpieza del sector, que requiere un importante movimiento de maquinaria pesada”, señaló Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura.

En busca de realizar los trabajos con mayor seguridad, este martes 15 se llevará a cabo una interrupción total del tránsito en 25 de Mayo, entre calles Belgrano y 9 de Julio (sentido este-oeste), desde las 7 hasta las 16.

La obra contempla la incorporación de espacios verdes lineales en ambas aceras, se realizará la contención de los árboles existentes y el incremento de la superficie verde para plantar nuevas especies. Esto busca generar una merma en las temperaturas y mayor control de las aguas de lluvia.

Además, se realizará la reparación integral de todas las veredas, reordenamiento de los ingresos vehiculares con rampas de hormigón y creación de canteros para nuevos espacios verdes. También se prevé el cambio completo de los desagües pluviales horizontales hasta la salida al cordón.

Por otro lado, se instalarán nuevos refugios para el transporte público, además de cestos para residuos y bancos.