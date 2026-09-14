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Juegos Suramericanos: Isabel Di Tella ganó el oro un día después que su hermano Pascual

La argentina se impuso en espada individual de Esgrima en Rosario y consiguió su segunda medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026.

14 de septiembre 2026 · 20:22hs
Juegos Suramericanos: Isabel Di Tella ganó el oro un día después que su hermano Pascual

En casa se habla de esgrima y nada más. Así debe ser la vida de Isabel Di Tella, que hoy consiguió la medalla de oro en la modalidad espada individual de la competencia de esgrima en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La joven no terminó de festejar la presea dorada que consiguió su hermano, Pascual, ayer que ya se subió a lo máximo del podio. Isabel Di Tella sacó la lengua y festejó como si fuera la primera medalla dorada que consigue. Parece olvidarse que en 2018 también se había colgado una similar en los Juegos Suramericanos de Cochabamba en Bolivia.

La esgrimista nacida en Reino Unido hace 33 años venció en la espada a la peruana María Luisa Doig Calderón por 15 a 12 y vengó la final perdida en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Con la medalla en el Salvador Bonilla de Rosario, Di Tella ya acumula 7 medallas en torneos continentales, cuatro individuales y tres en equipo.

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En tanto, Pascual Di Tella se quedó este domingo con la medalla de oro en sable individual de varones, al vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15 a 12. Antes, derrotó en cuartos al brasileño Bruno Pekelman (15 a 5) y al argentino Juan Bacha (15 a 12), que ganó la medalla de bronce.

La primera medalla de oro de Argentina llegó con la esgrima. Pascual Di Tella se subió al escalón más alto del podio.

La primera medalla de oro de Argentina llegó con la esgrima. Pascual Di Tella se subió al escalón más alto del podio.

Otro oro para Argentina en los Juegos Suramericanos

Además de Di Tella, la delegación argentina logró otras dos medallas gracias a una final argentina entre Andria Nigosanti y Augusto Servello en florete masculino. El ganador fue Servello en un combate que lo tuvo como claro dominador. Para Nigosanti queda la recompensa de llevarse la medalla plateada.

Es la segunda medalla dorada para Servello que ya había ganado en Asunción 2022. En esta oportunidad, venció en semifinales al favorito Guilherme Toldo, top-25 del mundo, 7º en el Mundial en Hong Kong y bronce en el Panamericano en Lima en junio!

Por otra parte, la medalla dorada y de plata para Argentina significó volver a ocupar los puestos más altos de la esgrima en espada desde Mar del Plata 1998.

Juegos Suramericanos Rosario esgrima
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