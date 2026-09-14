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Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús fue ampliamente superior a su rival y, con una ráfaga de goles durante el complemento, sentenció la goleada 3-0 ante el Malevo.

14 de septiembre 2026 · 21:06hs
Lanús ganó y sigue sumando.

Lanús ganó y sigue sumando.

En la tarde-noche de lunes, Lanús goleó sin mayores dificultades a Deportivo Riestra por 3-0 y consiguió su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026. El paraguayo Allan Wlk irrumpió como la máxima figura del partido, distinción que alcanzó luego de anotar un doblete: se encargó de abrir el marcador a los 11 minutos y, además, extendió la diferencia a los 29 del complemento. Más adelante, Felipe Peña Biafore -de cabeza- sentenció el resultado final a favor del Granate en el estadio Guillermo Laza.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino ingresó -de manera parcial- entre los ocho primeros de la Zona A, ubicándose en el séptimo lugar con 13 unidades. El Malevo, que venía de empatar sus últimos tres partidos en el torneo local, quedó en la decimosegunda posición con apenas nueve unidades. Además, perdió por 3-0 en condición de local por segunda vez desde que ascendió a la Primera División.

Banfield y Barracas Central jugaron este lunes.

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Lanús Riestra Torneo Clausura Playoffs
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