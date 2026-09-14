Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús fue ampliamente superior a su rival y, con una ráfaga de goles durante el complemento, sentenció la goleada 3-0 ante el Malevo.

En la tarde-noche de lunes, Lanús goleó sin mayores dificultades a Deportivo Riestra por 3-0 y consiguió su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026. El paraguayo Allan Wlk irrumpió como la máxima figura del partido, distinción que alcanzó luego de anotar un doblete: se encargó de abrir el marcador a los 11 minutos y, además, extendió la diferencia a los 29 del complemento. Más adelante, Felipe Peña Biafore -de cabeza- sentenció el resultado final a favor del Granate en el estadio Guillermo Laza.