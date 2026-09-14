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La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

En las inmediaciones del paraje rural Las Toscas, sobre la Ruta Provincial N°1, en La Paz, efectivos policiales frustraron un hecho de abigeato.

14 de septiembre 2026 · 19:56hs
La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.
La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

Durante la madrugada de este lunes, en las inmediaciones del paraje rural Las Toscas, sobre la Ruta Provincial N°1, en el departamento La Paz, efectivos policiales frustraron un hecho de abigeato y desarticularon una banda, con dos personas detenidas y el rescate de la hacienda.

El procedimiento en La Paz

El procedimiento se enmarcó en los controles habituales que llevan adelante las brigadas Feliciano y La Paz. La vigilancia atenta de los integrantes del cuerpo permitió advertir que, dentro de un predio rural, un camión estaba cargando ejemplares vacunos, asistido permanentemente por una camioneta.

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Seis adultos fueron detenidos tras un enfrentamiento vecinal en La Paz, mientras cinco adolescentes fueron trasladados y luego restituidos a sus familias.

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Al momento de intentar inspeccionar el vehículo de mayor porte, la camioneta emprendió la huida por la misma ruta, dando inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros, solicitándose a la Departamental Feliciano la interceptación de la pick up, pudiendo así darle detención en la entrada a la ciudad de Feliciano, quedando su ocupante demorado por personal de la Jefatura Departamental local.

Ante las circunstancias verificadas y la conducta de los involucrados, se comprobó que el hecho se hallaba en plena ejecución delictiva. Puesta en conocimiento la Fiscalía de Turno de La Paz, se dispuso el secuestro de ambos rodados, los 13 animales y la inmediata aprehensión de sus conductores, quienes quedaron a disposición de la justicia en el marco de la causa en curso.

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

Personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales prosigue con las actuaciones pertinentes y las tareas de investigación, con el fin de identificar e individualizar, para dar con el paradero de otras dos personas que huyeron hacia la zona de monte y aún permanecen prófugos. Según se informó, los sospechosos huyeron hacia una zona de monte y todavía no habían sido localizados.

Las brigadas rurales continuaban con los rastrillajes para identificarlos y establecer su paradero. La investigación también buscará determinar la participación que habría tenido cada involucrado en el traslado de los animales.

Cabe subrayar el esfuerzo mancomunado y la coordinación eficaz entre las distintas Brigadas Dependientes de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, con las Jefaturas Departamentales de la Policía de Entre Ríos, que una vez más brindó resultados satisfactorios tanto en la prevención como en la represión de delitos rurales.

La Paz Abigeato rural
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