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Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

El Gobierno de Entre Ríos detalló los beneficios fiscales dispuestos para el sector del turismo en la provincia. Hay exenciones y reducciones de impuestos.

14 de septiembre 2026 · 18:01hs
Detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector del turismo. 

Detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector del turismo. 

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó los alcances de los beneficios fiscales dispuestos por el Gobierno de Entre Ríos para el sector turístico. Entre ellos se encuentran una reducción del 20% en Ingresos Brutos para distintas actividades y exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos hoteleros, que pueden complementarse con otros incentivos vigentes.

LEER MÁS: Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano

Los beneficios para el turismo

Estas herramientas forman parte del paquete de medidas impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio para reducir costos y fortalecer la actividad turística en la provincia, junto con beneficios energéticos, líneas de financiamiento y estímulos al turismo interno.

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En el caso de Ingresos Brutos, mediante la resolución 317/26, ATER estableció las actividades alcanzadas y las alícuotas reducidas que regirán para los ingresos devengados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

La medida comprende servicios vinculados con el alojamiento, la gastronomía, las agencias de viajes, el turismo aventura, el apoyo turístico, la organización de convenciones y exposiciones, los espectáculos artísticos y los museos, entre otros.

En términos concretos, sobre los ingresos correspondientes a esas actividades se pagará un 20% menos de Ingresos Brutos durante la vigencia del beneficio. Al confeccionar la declaración jurada mensual, el contribuyente podrá seleccionar directamente en el sistema la alícuota reducida correspondiente. Una vez presentada la declaración jurada, el beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una gestión adicional.

Más ventajas para el sector

A este alivio se suma el régimen vigente de exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos hoteleros habilitados, que alcanza hasta el 50%. Los diferentes porcentajes de exenciones comienzan a operar cuando el establecimiento tenga, al menos, cuatro trabajadores registrados.

Será del 30% para los que cuentan con más de cuatro y hasta 15 trabajadores registrados; del 40% para aquellos que tienen más de 15 y hasta 30; y del 50% para los que superan 30 trabajadores.

A estos porcentajes pueden sumarse, cuando corresponda, los beneficios generales del 15% por Buen Pagador y del 10% por Pago Anual. De este modo, el beneficio total puede alcanzar hasta el 75%.

“El gobernador Rogelio Frigerio definió medidas concretas para acompañar al turismo y reducir costos. Desde ATER estamos implementando estos beneficios tributarios para que se apliquen de manera simple y efectiva y lleguen a los contribuyentes”, señaló el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Las y los contribuyentes pueden consultar la información tributaria y acceder a los canales de atención de ATER.

Turismo beneficios Gobierno de Entre Ríos
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