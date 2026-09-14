Uno Entre Rios | Ovación | Canotaje

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

El gobernador Rogelio Frigerio participó este lunes del lanzamiento del Mundial de Canotaje Maratón 2026, que se desarrollará del 19 al 25 de octubre.

14 de septiembre 2026 · 20:52hs
Frigerio en la presentación de la prueba de canotaje.

Gobierno de Entre Ríos.

Frigerio en la presentación de la prueba de canotaje.

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio participó este lunes del lanzamiento del Mundial de Canotaje Maratón 2026, que se desarrollará en Gualeguaychú del 19 al 25 de octubre, organizado por la Federación Internacional de Canotaje (ICF). La actividad tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), Buenos Aires.

Durante el acto el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Allí destacó la importancia que representa para Entre Ríos la realización de este evento internacional en Gualeguaychú: "Es la primera vez que se hace este mundial en la Argentina, y que se haga en nuestra provincia para nosotros significa un honor y una gran oportunidad", valoró.

Banfield y Barracas Central jugaron este lunes.

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús ganó y sigue sumando.

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

En esa línea, Frigerio remarcó el impacto que tienen los eventos deportivos en la actividad turística de la provincia, y expresó: "Creemos en el turismo, en el turismo de eventos y en el vinculado con las actividades deportivas por eso lo apoyamos desde el primer momento".

Asimismo, valoró el movimiento económico que generará la llegada de deportistas y visitantes y aseguró que "van a ser días de mucha actividad y movimiento económico en la ciudad de Gualeguaychú, que es una ciudad acostumbrada a recibir visitantes, porque hace eventos de primer nivel también permanentemente".

Por su parte, el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el impacto económico que generan los eventos deportivos en el país, y valoró las condiciones que ofrece la Argentina para recibir visitantes. "Hoy es el 10 por ciento del movimiento del turismo mundial lo que generan los eventos deportivos", sostuvo, y mencionó como ejemplos la Copa Davis en Neuquén, el Campeonato Mundial de Billar en Marcos Juárez y las gestiones para recuperar una fecha del Rally Mundial en Córdoba y el Gran Premio en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la vice intendenta de Gualeguaychú, Julieta Carraza, destacó la importancia de que la localidad sea sede del Mundial y valoró el trabajo realizado para posicionar a la ciudad como destino de grandes eventos. En ese sentido, expresó que es "un honor enorme" y remarcó que el campeonato argentino realizado previamente permitió adquirir experiencia y preparación para afrontar la organización de esta competencia internacional. "Para nosotros es darle la ventana y la bienvenida al mundo. Estamos muy orgullosos de poder llevarla a cabo y esperándola con muchas ansias", afirmó.

Cabe destacar que será la primera vez que esta competencia internacional se disputa en Sudamérica y contará con la participación de más de 700 palistas provenientes de más de 40 países.

Del lanzamiento, que contó además con un espectáculo del Carnaval del País, participaron también la vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje (ICF), Cecilia Farías; el presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi; el titular del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, Jorge Chica; y el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga.

Cronograma de actividades del campeonato de canotaje

Las actividades comenzarán el 19 de octubre con el Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón y continuarán con el Campeonato Panamericano de Maratón, previsto hasta el 25 de octubre. En tanto, el Mundial Paddle Worldwide (PWW) de Canotaje, como evento central, se disputará del 22 al 25 de octubre. La competencia tendrá como escenario un circuito ubicado entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, integrado a la Costanera de Gualeguaychú.

Canotaje Gualeguaychú Rogelio Frigerio Mundial
Noticias relacionadas
juegos suramericanos: isabel di tella gano el oro un dia despues que su hermano pascual

Juegos Suramericanos: Isabel Di Tella ganó el oro un día después que su hermano Pascual

Tiago Broder, jugador de Paracao, fue elegido como el mejor central del Sudamericano e integró el equipo ideal del torneo de vóley.

Vóley: Tiago Broder fue elegido el mejor central del Sudamericano U19

Maratón de la Salud: todos los ganadores de la edición 38

Maratón de la Salud: todos los ganadores de la edición 38

argentina corto la racha brasilena en gimnasia artistica de 30 anos

Argentina cortó la racha brasileña en gimnasia artística de 30 años

Ver comentarios

Lo último

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Ultimo Momento
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Policiales
La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua

Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

Dejanos tu comentario