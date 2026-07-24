Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable

Un desperfecto en una de las bombas de captación de Toma Nueva de Paraná, disminuyó temporalmente la producción de agua potable.

Un desperfecto en una de las bombas de captación de Toma Nueva de Paraná.

La distribución de agua potable podría verse parcialmente afectada en Paraná debido a un desperfecto mecánico registrado en una de las bombas que captan agua cruda del río Paraná para su tratamiento en la Planta Potabilizadora Echeverría. La falla redujo de manera temporal la producción del suministro.

Desde la comuna informaron que, como consecuencia del inconveniente, durante el transcurso de la jornada podrían registrarse disminuciones tanto en el caudal como en la presión de la red pública, según el nivel de reservas disponible en cada centro de distribución.

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En este marco, personal del área de Obras Sanitarias trabaja en el reemplazo del motor averiado para restablecer el funcionamiento normal del sistema en el menor tiempo posible.

Por otra parte, mientras se desarrollan las tareas de reparación, se realizarán maniobras técnicas para regular los flujos de distribución y garantizar que el suministro llegue a la mayor cantidad de hogares posible.

Las autoridades explicaron que los episodios de baja presión dependerán de las reservas existentes en cada centro de distribución, por lo que la afectación podría variar según la zona de la ciudad.

Ante este escenario, el municipio solicitó a los vecinos realizar un uso responsable y solidario del agua potable, destinándola exclusivamente a necesidades esenciales hasta que finalicen los trabajos y se normalice por completo el servicio.