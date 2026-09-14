El Indec publicó el informe mensual de valorización de la primera infancia, niñez y adolescencia. El valor más alto se registró en el segmento de 6 a 12 años.

Para el Indec, la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el informe técnico sobre la Canasta de Crianza correspondiente al mes de agosto de 2026. El relevamiento mide el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte) y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.

Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos 12 meses

Montos totales brindados por el Indec

El valor total que requiere la crianza según cada franja etaria quedó compuesto de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $557.303 por mes ($181.852 en bienes y servicios y $375.450 en tareas de cuidado).

De 1 a 3 años: $663.900 por mes ($234.814 en bienes y servicios y $429.086 en tareas de cuidado).

De 4 a 5 años: $567.243 por mes ($299.064 en bienes y servicios y $268.179 en tareas de cuidado).

De 6 a 12 años: $713.070 por mes ($370.990 en bienes y servicios y $342.080 en tareas de cuidado).

Para tener en cuenta

La metodología del Indec combina la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires con la valorización del tiempo dedicado a las tareas de crianza (tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría “Asistencia y cuidado de personas”):

Menores de 3 años: el gasto más representativo es el costo del cuidado, debido a las horas intensivas que requiere la primera infancia (147 horas mensuales para menores de 1 año y 168 horas para el tramo de 1 a 3 años).

De 4 a 12 años: la inserción en el sistema escolar obligatorio reduce las horas teóricas de cuidado a la par que se incrementa el peso del costo de bienes y servicios, que alcanza su pico máximo de $370.990 en el segmento de 6 a 12 años.