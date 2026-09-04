Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del Ejército en Concordia por distintos delitos de lesa humanidad.

4 de septiembre 2026 · 18:35hs
El Regimiento de Caballería 6 Blandengues del Ejército en Concordia donde cumplían funciones los imputados.

Gentileza Sebastián Pittavino

El Regimiento de Caballería 6 "Blandengues" del Ejército en Concordia donde cumplían funciones los imputados.
Tres de los exmilitares imputados: el capitán Horacio Alberto Goris

Fiscalía General Concepción del Uruguay

Tres de los exmilitares imputados: el capitán Horacio Alberto Goris, el teniente primero Juan Ignacio Aleman y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano. 

El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del del Ejército argentino por distintos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran privaciones ilegales de la libertad, vejaciones y torturas, ocurridos en Concordia, en julio 1977, durante la última dictadura cívico militar.

Los procesados del Regimiento en Concordia

La medida fue dictada por la jueza Analía Ramponi, en línea con el pedido realizado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y alcanzó al teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77 años), señalado como oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81); el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Concordia, durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano (75), en su carácter de auxiliar del oficial anteriormente mencionado. Además, a cada uno de ellos se les trabó un embargo de 30 millones de pesos.

El hospital Masvernat será uno de los lugares para la atención de los jubilados.

El Gobierno informó sobre la caída de convenio de PAMI Concordia

La categoría se presenta en el trazado de Concordia, donde disputará su sexta fecha del año.

El Competición Especial se presenta en Concordia

Tres de los exmilitares imputados: el capitán Horacio Alberto Goris, el teniente primero Juan Ignacio Aleman y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano.

Tres de los exmilitares imputados: el capitán Horacio Alberto Goris, el teniente primero Juan Ignacio Aleman y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano.

La jueza les atribuyó a los imputados haber conformado una asociación ilícita constituida por un aparato estatal perfectamente organizado y ensamblado, destinado a borrar cualquier tipo de vestigio de lo que consideraban peligroso para la Seguridad Nacional y que terminó siendo responsable de un genocidio”.

Además, a Galeano, Aleman y Echeverría les endilgó los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios físicos, vejaciones y torturas contra los ciudadanos uruguayos María Julia Suarez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia, ocurrida el 3 de julio de 1977. Asimismo, se les imputó el abuso sexual de la mencionada María Julia Suárez, y la privación ilegal de la libertad de los también uruguayos Brenda Levith, Luis Suárez y al hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, en julio de 1977.

A los cuatro acusados también los procesó por la privación ilegal de la libertad, torturas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido. Todas las imputaciones fueron en calidad de coautores.

"Organización estructural"

La jueza consideró que los cuatro acusados estaban dotados de una “organización estructural”, en relación al esquema militar que funcionaba en aquel momento y que dividía al país en zonas, subzonas y áreas. A su vez, determinó que contaban con la colaboración de agentes de otras jurisdicciones para traslados o detenciones y, desde su misma conformación, habrían aceptado la comisión de diferentes delitos como necesaria para el logro de sus objetivos finales.

Ramponi explicó que “el aparato represivo de la jurisdicción Concordia” era dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues", correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército, entre 1975 y fines de 1977, indicó Fiscales.gob.ar.

En esa línea, indicó que las personas detenidas por personal del Ejército y las fuerzas de seguridad en Concordia y otras ciudades cercanas, “eran alojadas en centros clandestinos de detención, en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia de Policía de Entre Ríos y en la Unidad Penal N°3 de la misma localidad, donde eran interrogadas y sometidas a diversos tormentos físicos y psicológicos y a abusos sexuales, en algunos casos”.

La magistrada destacó que los hechos investigados se dieron en el marco del denominado "Plan Cóndor" –la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ‘70–, llevado adelante en este caso por los gobiernos uruguayo y argentino durante la última dictadura militar y que, según sostuvo, “tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales, entre otros supuestos enemigos de dichos gobiernos autoritarios, a través de grupos de tareas conformados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados mencionados".

Concordia Concepción del Uruguay lesa humanidad
Noticias relacionadas
El hecho ocurrió en la zona norte de Concordia.

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Tamara Iturbe entrena en el club Temperley a Elías Arlettaz.

Elías Arlettaz competirá en el Nacional de San Juan

Personal policial ejecutó cinco allanamientos durante la mañana de este miércoles en Concordia.

Allanamientos por presuntas estafas con dinero falso

Un hombre de 46 años se presentó en una comisaría de Concordia y confesó haber golpeado a su pareja durante una discusión, provocándole la muerte.

Femicidio en Concordia: "Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció"

Ver comentarios

Lo último

Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

La Justicia llegó 13 años después, manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

"La Justicia llegó 13 años después", manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Ultimo Momento
Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

La Justicia llegó 13 años después, manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

"La Justicia llegó 13 años después", manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Franco Colapinto quedó 11° en los ensayos de Monza

Franco Colapinto quedó 11° en los ensayos de Monza

Policiales
Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Paraná: incidentes y un incendio que habría sido intencional en barrio Los Hornos

Paraná: incidentes y un incendio que habría sido intencional en barrio Los Hornos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Justicia llegó 13 años después, manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

"La Justicia llegó 13 años después", manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Murió Edgardo Barzola, el trabajador municipal que recorría Paraná junto a su perro Malevo

Murió Edgardo Barzola, el trabajador municipal que recorría Paraná junto a su perro Malevo

Paraná: el acceso a calle Salellas se habilitaría antes de fin de año

Paraná: el acceso a calle Salellas se habilitaría antes de fin de año

Dejanos tu comentario