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Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular declaró no culpable a Eric Javier Stegeman, quien era juzgado en Concepción del Uruguay.

11 de septiembre 2026 · 18:39hs
Un jurado popular declaró no culpable a Eric Javier Stegeman

Gentileza Cosas Nuestras

Un jurado popular declaró no culpable a Eric Javier Stegeman, quien era juzgado en Concepción del Uruguay.

Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular declaró no culpable a Eric Javier Stegeman, quien era juzgado en Concepción del Uruguay en el marco del legajo caratulado “Stegeman, Eric Javier S/Homicidio en ocasión de robo”.

El veredicto se conoció este jueves en el Salón Arturo Illia de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Luego de la decisión del jurado, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Fernando Martínez Uncal, dispuso la inmediata libertad del imputado, quien había llegado al juicio cumpliendo arresto domiciliario.

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Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal coordinador Fernando Lombardi y la fiscal María José Labalta. La defensa de Stegeman estuvo a cargo de los abogados Félix Pérez y Leandro Monje.

Este fue el juicio por jurados número 171 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Concepción del Uruguay jurado popular Homicidio
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