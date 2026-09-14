Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas.

Durante octubre se instalarán ovitrampas en distintos puntos de Paraná y escuelas para detectar al mosquito y reforzar la prevención.

La Municipalidad de Paraná reforzará durante octubre el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, zika y chikungunya, mediante la colocación de ovitrampas en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos, en el marco de las acciones de prevención y control de estas enfermedades.

En ese contexto, la secretaria de Salud, Claudia Enrique, y la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, mantuvieron una reunión de trabajo con Pierino Martín Goette, de la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos, para coordinar las tareas.

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Las ovitrampas permitirán detectar la presencia de huevos de Aedes aegypti y obtener información sobre la distribución y evolución del mosquito en la ciudad. Según explicó Enrique, los datos recopilados serán utilizados para orientar las acciones de prevención y control.

Una estrategia focalizada en los barrios

Goette explicó que el monitoreo forma parte de una estrategia destinada a eliminar el vector y reducir su presencia en sectores específicos de Paraná.

“El monitoreo forma parte de una estrategia de eliminación del vector, que busca reducir la presencia en sectores específicos de la ciudad, es decir, se pretende una gestión más efectiva de los recursos municipales”, señaló.

En ese sentido, recordó que las acciones de vigilancia deben complementarse con la eliminación de potenciales criaderos. “Desde el municipio se insiste en la necesidad de complementar las acciones de prevención con tareas de control y eliminación de los posibles criaderos”, sostuvo.

Por su parte, Castañeda destacó que desde agosto la Secretaría de Salud recorre los barrios donde durante el año pasado se registraron mayores índices de ovipostura. La incorporación de las ovitrampas permitirá contar con información más precisa para definir las intervenciones y prevenir la aparición de casos de dengue, zika y chikungunya.

Las ovitrampas también llegarán a las escuelas

La estrategia de monitoreo tendrá además un componente educativo. Las ovitrampas serán instaladas en establecimientos escolares con el objetivo de utilizarlas como herramienta pedagógica para trabajar la prevención en las aulas y trasladar los conocimientos a los hogares.

“Las ovitrampas serán un soporte pedagógico para trabajar en las aulas y también se generará conciencia en los hogares”, explicó Enrique.

La funcionaria destacó que la colocación de estos dispositivos en las escuelas forma parte de la estrategia municipal para detectar y controlar la presencia de Aedes aegypti.

Finalmente, Enrique señaló que existe una decisión política de la intendenta Rosario Romero de fortalecer las acciones vinculadas al cuidado de la salud de los vecinos. En esa línea, recordó que desde julio se desarrollan campañas de descacharrización y concientización sobre el dengue, sus formas de transmisión y las medidas necesarias para prevenirlo.