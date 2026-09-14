Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Durante octubre se instalarán ovitrampas en distintos puntos de Paraná y escuelas para detectar al mosquito y reforzar la prevención.

14 de septiembre 2026 · 18:05hs
Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas.

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas.

La Municipalidad de Paraná reforzará durante octubre el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, zika y chikungunya, mediante la colocación de ovitrampas en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos, en el marco de las acciones de prevención y control de estas enfermedades.

En ese contexto, la secretaria de Salud, Claudia Enrique, y la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, mantuvieron una reunión de trabajo con Pierino Martín Goette, de la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos, para coordinar las tareas.

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná.

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

parana: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construccion en el hospital san martin

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Las ovitrampas permitirán detectar la presencia de huevos de Aedes aegypti y obtener información sobre la distribución y evolución del mosquito en la ciudad. Según explicó Enrique, los datos recopilados serán utilizados para orientar las acciones de prevención y control.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

Una estrategia focalizada en los barrios

Goette explicó que el monitoreo forma parte de una estrategia destinada a eliminar el vector y reducir su presencia en sectores específicos de Paraná.

“El monitoreo forma parte de una estrategia de eliminación del vector, que busca reducir la presencia en sectores específicos de la ciudad, es decir, se pretende una gestión más efectiva de los recursos municipales”, señaló.

En ese sentido, recordó que las acciones de vigilancia deben complementarse con la eliminación de potenciales criaderos. “Desde el municipio se insiste en la necesidad de complementar las acciones de prevención con tareas de control y eliminación de los posibles criaderos”, sostuvo.

Por su parte, Castañeda destacó que desde agosto la Secretaría de Salud recorre los barrios donde durante el año pasado se registraron mayores índices de ovipostura. La incorporación de las ovitrampas permitirá contar con información más precisa para definir las intervenciones y prevenir la aparición de casos de dengue, zika y chikungunya.

Las ovitrampas también llegarán a las escuelas

La estrategia de monitoreo tendrá además un componente educativo. Las ovitrampas serán instaladas en establecimientos escolares con el objetivo de utilizarlas como herramienta pedagógica para trabajar la prevención en las aulas y trasladar los conocimientos a los hogares.

“Las ovitrampas serán un soporte pedagógico para trabajar en las aulas y también se generará conciencia en los hogares”, explicó Enrique.

La funcionaria destacó que la colocación de estos dispositivos en las escuelas forma parte de la estrategia municipal para detectar y controlar la presencia de Aedes aegypti.

Finalmente, Enrique señaló que existe una decisión política de la intendenta Rosario Romero de fortalecer las acciones vinculadas al cuidado de la salud de los vecinos. En esa línea, recordó que desde julio se desarrollan campañas de descacharrización y concientización sobre el dengue, sus formas de transmisión y las medidas necesarias para prevenirlo.

Paraná mosquito Dengue
Noticias relacionadas
Paraná, 200 años de una ciudad: dos siglos entre barrancas e historia.

Paraná, 200 años de una ciudad: dos siglos entre barrancas e historia

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares.

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

parana: cierra la zapateria privilege tras 27 anos de trabajo

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar de Paraná. 

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Ver comentarios

Lo último

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Ultimo Momento
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Policiales
La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua

Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

Dejanos tu comentario