Nogoyá presente en la música de Duki: la romántica referencia a Emilia Mernes.

Duki mencionó a la ciudad entrerriana en "El Malo", la canción que comparte con Pablo Chill-E, y le dedicó un romántico verso a Emilia Mernes.

El vínculo entre Duki y Emilia Mernes volvió a quedar reflejado en la música, esta vez con una referencia directa a Entre Ríos . En una de las estrofas de "El Malo", canción que el rapero argentino comparte con el chileno Pablo Chill-E, el artista menciona a la ciudad de Nogoyá y le dedica un guiño especial a su pareja, oriunda de esa localidad entrerriana.

"Una foto tuya por cábala, reina de Nogoyá, no de Paraná" , dice uno de los versos que despertó la atención de los seguidores de ambos artistas. La frase no pasó inadvertida, especialmente en Entre Ríos, donde el nombre de Emilia está estrechamente ligado a Nogoyá, la ciudad en la que nació y donde comenzó su historia antes de convertirse en una de las figuras más importantes del pop argentino.

Entre Ríos en una canción de Duki: el verso que reivindica las raíces de Emilia

Con una mención que también involucra a Paraná, la capital provincial, Duki deja en claro el origen de la cantante y convierte una referencia geográfica en una declaración de amor. El verso continúa con "Si te tengo a mi la 'o, no me para na'", reforzando el tono romántico de una canción en la que el artista incorpora detalles personales de su relación.

La mención tiene un significado especial para los entrerrianos, ya que vuelve a poner a Nogoyá en el mapa de la música urbana nacional e internacional. Aunque Emilia alcanzó una enorme proyección artística y construyó una carrera que la llevó a escenarios de distintos países, sus raíces siguen presentes en su historia y también en las referencias que aparecen en la música de su pareja.

El guiño llega, además, en un momento de novedades para ambos artistas. Mientras Emilia presentó "Bodypainting", adelanto de su nuevo álbum, Duki ya lanzó su esperado mixtape, titulado "A veces solo me divierto", con el que volvió a encontrarse con su público después de haber anunciado una pausa en su carrera musical.

El rapero acompañó el lanzamiento con un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció a sus seguidores por acompañarlo durante diez años de trayectoria. "Son tan culpables como yo de este sueño que construimos juntos", expresó, en una publicación que reflejó el vínculo construido con sus fanáticos a lo largo de una década.

De esta manera, entre nuevos lanzamientos y referencias a su historia de amor, Duki volvió a incluir a Entre Ríos en su universo musical. Esta vez, con una frase breve pero contundente que tiene a Nogoyá como protagonista y que reivindica el origen de Emilia Mernes, una artista que, pese a su proyección internacional, mantiene presente su identidad entrerriana.